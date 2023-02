Armie Hammer révèle avoir été abusé sexuellement à l'âge de 13 ans

Dans sa première interview accordée depuis qu'il a été accusé d’agression sexuelle en janvier 2021, Armie Hammer a notamment révélé avoir tenté de mettre fin à ses jours après ces accusations de viol, et évoque des abus sexuels qu'il aurait subis à l’âge de 13 ans.

Un entretien vérité. Pour sa première prise de parole depuis les accusations d’agression sexuelle émanant de plusieurs femmes à son encontre, Armie Hammer a choisi de se livrer à la newsletter américaine Air Mail afin de donner sa version de l’histoire. S’il dément tout acte criminel, le comédien reconnaît avoir été émotionnellement abusif avec ses ex-partenaires, avec lesquelles ils entretenaient des relations toxiques tout en étant marié à Elizabeth Chambers, dont il est divorcé désormais.

Armie Hammer commence dans cet entretien par révéler avoir été victime d’abus sexuels à l’âge de 13 ans, infligés par le pasteur de l’église fréquentée par ses parents. Des sévices qui auraient duré un an, et qui, selon lui, aurait «établi un dangereux précédent dans ma vie», le conduisant à développer une attirance pour les pratiques BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme). «Cela a introduit la sexualité dans ma vie d’une manière qui était totalement hors de mon contrôle. J’étais impuissant dans cette situation. Je n’avais pas mon mot à dire. Mes intérêts se sont ensuite dirigés vers le besoin de contrôler la situation dans ma vie sexuelle», explique-t-il. Une histoire confirmée par le journaliste de Air Mail.

Quand les accusations d’agression sexuelle sont devenues publiques en janvier 2021, Armie Hammer avoue avoir songé mettre fin à ses jours alors qu’il se trouvait en quarantaine dans les îles Cayman, en février de cette même année. «Je suis allé dans l’océan et j’ai nagé aussi loin que j’ai pu en espérant être percuté par un bateau, me noyer, ou être dévorer par un requin. Puis j’ai réalisé que mes enfants étaient là, et que je ne pouvais pas leur faire ça», poursuit-il.

Une carrière terminée

En janvier 2021, plusieurs femmes ont accusé le comédien d'agression sexuelle et émotionnelle, ainsi que pour ses fantasmes cannibales. Parmi elles, Effie Angelova l’a accusé de l’avoir violée pendant plusieurs heures lors d’une entrevue à Los Angeles. Selon Armie Hammer, cette rencontre, et toute sa mise en scène, avait été imaginé par la jeune femme elle-même lors de leurs échanges sur Facebook Messenger, qu’il a effacé depuis. Les avocats de l’acteur ont tenté d’obtenir l’historique de leur conversation auprès de Meta (ancienne Facebook), sans succès.

«Si j’avais encore ces messages en ma possession, j’aurais mis un terme à ces accusations de viol en moins d’une seconde. Cette mise en scène était son idée. Elle avait pensé à tous les détails, jusqu’au café où je pourrais l’observer, comment j’allais la suivre, comment sa porte d’entrée serait ouverte, comment j’allais entrer chez elle, et comment nous nous engagerions dans cette scène de CNC (Non-Consentement Consensuel)», précise-t-il.

Armie Hammer reconnaît toutefois avoir été un partenaire abusif pour ses anciennes partenaires. «J'ai rencontré ces jeunes femmes alors qu'elles avaient la vingtaine et moi la trentaine. J'étais un acteur qui avait du succès à l'époque. Elles auraient juste été heureuses d'être avec moi et auraient dit oui à des choses qu'elles auraient peut-être refusées d'elles-mêmes. Il y a un déséquilibre de pouvoir dans ce type de situation», dit-il. «Je suis ici pour assumer mes erreurs et la responsabilité du fait que j'étais un connard, égoïste, et que j'ai utilisé les gens pour me sentir mieux avant de les laisser tomber lorsque cela allait mieux. Je suis désormais une personne plus saine, heureuse et équilibrée. Je suis capable d'être présent pour mes enfants comme je ne l'avais jamais été auparavant. Je suis reconnaissant pour ma vie et mon rétablissement. Je ne voudrais pas revenir en arrière pour défaire ce qui m'est arrivé», ajoute le comédien.

Armie Hammer sait aujourd’hui que sa carrière à Hollywood est probablement terminée, non sans pointer du doigt le danger que représente aujourd’hui la «cancel culture». «Plus personne ne m'engagera. Plus personne ne m'assurera. Je ne peux pas être envisagé pour un projet. Rien. Et personne ne s'approchera de moi parce que s'ils m'engagent, alors ils deviennent des personnes qui soutiennent les abuseurs. Et ils risquent de se faire rejeter eux-mêmes parce que ce feu qui ravage la ville - quand ils jettent quelqu'un comme moi sur le feu pour se protéger, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ne font que nourrir les flammes. Et ces flammes sont désormais hors de contrôle et vont brûler tout le monde. Et ils continuent de jeter des gens dedans en guise de sacrifice pour se protéger», lâche-t-il.