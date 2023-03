John Wick 4 : Keanu Reeves rend hommage à Lance Reddick lors de l'avant-première à Los Angeles

L’émotion était palpable lors de l'avant-première de «John Wick : Chapitre 4», à Los Angeles, au moment d’évoquer le décès survenu quelques jours plus tôt de Lance Reddick à l’âge de 60 ans. Keanu Reeves en a profité pour saluer la mémoire d’un «artiste spécial».

Une absence douloureuse. L’ensemble du casting de «John Wick : Chapitre 4» était réuni à Los Angeles, dans la nuit de lundi à mardi, pour l’avant-première du film. Une célébration empreinte d’émotion en raison du décès, quelques jours plus tôt, de Lance Reddick à l’âge de 60 ans. L’interprète de Charon, le concierge de l’hôtel Continental, a été retrouvé mort à son domicile vendredi dernier. Présent pour la projection, Keanu Reeves a tenu à saluer la mémoire de celui avec lequel il a travaillé régulièrement ces dix dernières années.

«Lance est une personne généreuse, un artiste spécial, un gentleman de grâce et de dignité. C’est quelque chose de particulier, au moment où on le voit arriver sur le plateau de tournage, de sentir la passion qu’il avait pour son métier. C’était très facile de travailler avec lui», a confié le comédien au micro du site américain Deadline.

Le réalisateur Chad Stahelski a partagé sa joie et sa fierté d’avoir eu l’opportunité de travailler tout ce temps avec Lance Reddick, ajoutant que ce dernier allait beaucoup lui manquer. Joe Drake, un des patrons du studio Lionsgate Motion Pictures, a rendu hommage à l’acteur avant la projection, provoquant une standing-ovation du public présent dans la salle. Le film, qui sortira dans les salles françaises ce mercredi 22 mars, est désormais dédié à la mémoire de Lance Reddick.

Connu pour ses rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans la série «The Wire» dans laquelle il incarnait l’inoubliable officier de police Cedrick Daniels, Lance Reddick venait d’être annoncé au casting de la série «Percy Jackson and The Olympians» dans le rôle de Zeus. Il est également au générique de la nouvelle version du film «White men can’t jump» qui vient d’être lancé aux États-Unis.