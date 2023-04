Shrek : un cinquième film a été confirmé

Après quatre volets dévoilés entre 2001 et 2010 au cinéma, le héros Shrek va faire son retour sur les écrans dans un cinquième opus.

Le retour de Shrek. L’ogre vert et sa bande vont bien repartir pour de nouvelles aventures. Treize ans après Shrek 4, le cinquième film de la franchise a été confirmé par le Président directeur général d'Illumination Chris Meledandri, à l’occasion d’une interview donnée à Variety.

En promotion pour le très attendu «Super Mario Bros., le film», en salles ce mercredi, Chris Meledandri a fait savoir qu'un «Shrek 5» était en développement, précisant au magazine américain qu'il souhaitait le retour du casting de voix d'origine.

Pour mémoire, Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy interprétaient respectivement Shrek, Fiona et l’irrésistible âne dans les précédents volets. Des négociations seraient d’ailleurs en cours avec les acteurs, mais rien n’est actuellement signé. «Nous prévoyons que le casting reviendra. Les pourparlers commencent maintenant, et chaque indication que nous avons est qu'il y a un énorme enthousiasme de la part des acteurs pour revenir», a expliqué ce dernier.

Alain Chabat de retour ?

En janvier dernier, à l'occasion de la sortie de «Chat Potté 2» - film dérivé de l'univers de Shrek centré sur le personnage du chat à l'accent hispanique - Eddie Murphy n'avait d'ailleurs pas caché son enthousiasme pour son personnage de l'âne, confiant qu'il reprendrait son rôle sans hésiter si Dreamworks lui proposait, rappelle par ailleurs Variety. Des déclarations de bon augure pour Shrek 5, d'autant que l'actrice Cameron Diaz avait quant à elle annoncé en juin 2022 sortir de sa retraite pour jouer dans «Back In Action», après huit années passées loin des plateaux.

En France, la voix de Shrek avait été confiée à Alain Chabat et celle de Fiona à Barbara Tissier. Eddie Murphy était, quant à lui, doublé par Med Hondo, décédé en 2019.