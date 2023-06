«Love again» : on a vu la comédie romantique avec Céline Dion, et voici ce qu'on en a pensé

A défaut de la voir sur scène, les fans de Céline Dion pourront applaudir leur idole au cinéma mercredi 7 juin. Dans la comédie romantique «Love again : un peu, beaucoup, passionnément», la star québécoise prend un malin plaisir à jouer son propre rôle, et donne quelques conseils en matière d’amour.

En toute franchise, la comédie romantique «Love again : un peu, beaucoup, passionnément» qui sort en salles ce mercredi 7 juin, nous a intrigués surtout pour la présence au générique de la seule et unique Céline Dion. La star québécoise y fait en effet ses premiers pas devant la caméra et joue son propre rôle, se transformant en véritable thérapeute de couple entre deux performances vocales.

Dans cette romcom à la guimauve qui réunit tous les poncifs du genre, Mira Ray, illustratrice de livres pour enfants, ne parvient pas à se remettre de la mort accidentelle de son fiancé, survenue deux ans auparavant, et lui envoie des textos comme s’il était toujours en vie. Mais entre-temps, le numéro de téléphone a été réattribué, et c’est Rob Burns, un journaliste lui aussi en pleine crise sentimentale, qui a la chance de recevoir tous ces témoignages d’amour.

Sans même l’avoir vue, il tombe immédiatement amoureux de Mira. Encore faut-il qu'il arrive à la retrouver pour lui faire part de ses sentiments... Dans cette quête, Rob va pouvoir compter sur l'aide inattendue (et surréaliste ?) de Céline Dion, qui après une interview ratée en vue d'un article, va, telle une coach au grand cœur, lui prodiguer ses précieux conseils, elle qui chante l’amour comme personne.

Une coach de l'amour... et de l'humour

L’interprète de «My heart will go on» est irrésistible en Cupidon bienveillant. Elle enchaîne les blagues pour dédramatiser la situation, et ne manque jamais une occasion de parler de son cher «René» (avec l'accent) qui lui manque tant. On en apprendra notamment davantage sur leur premier baiser, à l’issue du concours de l’Eurovision en 1988. Vous l'aurez donc bien compris, que ceux qui ne sont pas fans de Céline Dion passent leur tour. Ce remake d’un film allemand mise tout sur les brèves apparitions de la star, ainsi que ses chansons et quelques archives.

Faisant penser par moments à la relation épistolaire qu'entretient l’héroïne de «PS : I love you» avec son amant défunt, cette comédie romantique va redonner le sourire au public de Céline Dion qui a appris récemment, et avec une grande tristesse, que l'annulation de tous ses concerts prévus en Europe jusqu’en 2024. A l’instar des dizaines de fans qui ont assisté le 1er juin dernier à l’avant-première parisienne sur les Champs-Élysées, tous seront émus de voir leur idole en grande forme sur grand écran. Rappelons que ce film a été tourné avant que la star ne dévoile qu’elle souffrait du «syndrome de l’homme raide», un trouble neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires douloureux.

Si l’on sort de la projection avec une furieuse envie de reprendre tous les tubes de la Québécoise, on oubliera en revanche rapidement ce long-métrage dont l’intrigue est aussi prévisible que convenue. L’actrice indienne Priyanka Chopra Jonas qui incarne la romantique Mira, tire son épingle du jeu, tout comme Sofia Barclay qui joue le rôle de sa sœur. En revanche, Sam Heughan (Jamie Fraser dans «Outlander») qui interprète l’amoureux transi, peine à nous séduire. Heureusement que les truculents Russell Tovey et Lydia West, vus dans la série «Years and years», viennent à son secours et insufflent une bonne dose d’humour à un récit trop souvent mielleux et niais.