Avatar : la drôle de réaction de Zoé Saldana après le report des sorties du 4 et 5 en 2029 et 2031

Alors que Disney a annoncé décaler de trois ans les sorties d’Avatar 4 et 5, repoussées à 2029 et 2031, l’actrice Zoe Saldana a réagi à ce report non sans humour.

Fataliste. Programmé initialement le 16 décembre 2026, «Avatar 4» ne sortira finalement qu’en décembre 2029. Le cinquième opus, prévu en décembre 2028, se voit quant à lui repoussé à décembre 2031. Une annonce qui a fait réagir l’actrice Zoe Saldana, qui campe depuis 2009 le rôle de Neytiri dans la franchise de James Cameron. Et l’actrice préfère rire de la situation. «Super! Je vais avoir 53 ans quand le dernier "Avatar" sortira», a-t-elle partagé sur Instagram. «J'avais 27 ans quand j'ai tourné le tout premier "Avatar"», poursuit-elle, avec humour.

Depuis, la star hollywoodienne a multiplié les rôles-titres au point de décrocher un record. Elle est en effet la seule actrice à avoir joué dans quatre films ayant dépassé les 2 milliards de dollars de recettes au box-office avec «Avatar 1 et 2» mais aussi «Avengers: Infinity War» et «Avengers: Endgame».

Pour mémoire le second volet «Avatar : la voie de l’eau», sorti en salles en décembre 2022, est devenu le troisième film le plus lucratif de tous les temps, avec 2,244 milliards de dollars de recettes, après dix semaines d'exploitation.

Pour la suite, il va falloir attendre encore un peu puisque «Avatar 3», attendu à l’origine l’année prochaine, a lui aussi été décalé et sera visible le 19 décembre 2025.