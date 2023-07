Madonna revient pour la première fois sur son hospitalisation et donne des nouvelles de sa tournée

Madonna est sortie du silence pour la première fois depuis son hospitalisation en juin dernier. «Je suis sur la voie de la guérison», a assuré la star dans un message, précisant que sa tournée européenne devrait être lancée en octobre comme prévu.

Madonna rassure ses fans. La pop star a pris la plume, lundi soir, pour donner de ses nouvelles. Dans un message partagé sur ses réseaux, la chanteuse de 64 ans s’est voulue optimiste. «Je suis sur la voie da la guérison et incroyablement reconnaissante de la chance que j’ai eu», a noté l’interprète de «Like a Virgin», remerciant ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté.

La star est par ailleurs revenue sur son hospitalisation, dévoilant ce à quoi elle a immédiatement pensé à son réveil après avoir été admise dans le coma en soins intensifs, le 24 juin dernier. «Mes premières pensées, quand je me suis réveillée, ont été pour mes enfants», a souligné Madonna, mère de trois filles et deux garçons : Lourdes et Rocco, fruits de ses unions respectives avec son ancien coach Carlos Leon puis Guy Ritchie, ainsi que David, Mercy, Estere et Stella, que la pop star a adoptés.

L'artiste a par ailleurs confié avoir ensuite songé à ses fans et à son équipe. «Ma seconde pensée a été que je ne voulais pas décevoir les gens qui ont acheté des billets pour ma tournée». «Je ne voulais pas non plus, laisser tomber les gens qui ont travaillé sans relâche avec moi ces derniers mois pour créer ma tournée», a souligné la chanteuse qui devait donner le 15 juillet prochain le coup d’envoi de sa tournée mondiale, à l’occasion de ses 40 ans de carrière.

«Je serai de retour dès que je le peux»

Pour l’heure, Madonna confie avoir encore besoin de se concentrer sur sa santé avant d’entamer son «Celebration Tour», dont les dates américaines vont être reprogrammées.

«Mon objectif maintenant est ma santé afin de devenir plus forte», a ainsi expliqué l’artiste. «Et je vous assure, je serai de retour dès que je le peux», a-t-elle souligné, notant par ailleurs détester «décevoir les gens».

Évoquant le report de sa tournée, elle a fait savoir que pour l'instant l'idée était de «reprogrammer les dates américaines et de commencer en octobre en Europe».

L’artiste semble donc maintenir, comme prévu, sa tournée européenne. Cette dernière devait être lancée en octobre avec des concerts à Londres, Paris, Berlin, Barcelone et Amsterdam. A Paris, son «Celebration Tour» devait initialement passer par l'Accor Arena les 12 et 13 novembre.