Obsèques de Jane Birkin : stars et anonymes ont rendu un dernier hommage à la chanteuse ce lundi à Paris

Les obsèques de Jane Birkin, décédée le 16 juillet à 76 ans, ont eu lieu ce lundi 24 juillet en l'église Saint-Roch, à Paris. Retour sur les moments forts de cette cérémonie pleine d'émotion suivie par des centaines de fans.

Ce lundi 24 juillet, à Paris, l'accès aux obsèques de Jane Birkin, disparue le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans, était réservé aux proches de la chanteuse, mais un écran géant avait été installé pour les fans, à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides, non loin de l'église Saint-Roch où s'est tenue la cérémonie dès 10h30.

L'émotion était au rendez-vous malgré les nombreuses barrières de sécurité et les forces de police présentes. Une foule d’anonymes qui aimaient la femme et son œuvre, étaient réunis, les larmes aux yeux, devant le portrait de la chanteuse en noir et blanc, écoutant au passage les titres interprétés par leur idole, comme «Et quand bien même».

© Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement dont Catherine Deneuve, -M-, Etienne Daho, Benjamin Biolay, Dominique A, Eddy de Pretto, Alain Souchon, Emmanuelle Béart, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Jean-Hugues Anglade, José Garcia, ou encore Bambou - ancienne compagne de Serge Gainsbourg - et son fils Lulu.

© JULIEN DE ROSA / AFP

Brigitte Macron, l’épouse du président de la République, et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, sont aussi venues assister aux obsèques.

Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ont porté le cercueil

Tous les yeux étaient rivés sur les filles de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, qui ont tenu à porter le cercueil de leur mère à l'intérieur de l'église où résonnait le morceau «Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve». Sous le regard des petits-enfants de l'artiste, dont Ben et Alice Attal, ainsi que Roman de Kermadec, fils de la regrettée Kate Barry morte en 2013, les témoignages d'amour se sont succédé.

© JULIEN DE ROSA / AFP

La voix étranglée par les sanglots, Charlotte Gainsbourg, qui s'est dite «orpheline», a prononcé un discours poignant, citant notamment les paroles de la chanson «Jane B.». «Yeux bleus / Cheveux châtains / Jane B. / Anglaise / De sexe féminin / Âge : entre vingt et vingt-et-un / Apprend le dessin / Domiciliée chez ses parents». «Merci de nous avoir tant aimés. (...) Je vois déjà le vide qu'elle nous laisse. C'est ma maman, notre maman», a déclaré la compagne d'Yvan Attal.

Lou Doillon a ensuite pris la parole et raconté mille et une anecdotes de famille, dressant un sublime portrait de sa mère en forme de drôle et touchant kaléidoscope. «Merci pour toutes ces aventures. Merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable et docile. Ce monde de demain bien paisible et raisonné, ça m'emmerde déjà», a-t-elle conclu.

Olivier Rolin, dernier compagnon de Jane Birkin, s'est lui aussi exprimé. L'écrivain a avoué avoir cherché une anecdote amusante, et s'est souvenu du jour où sa compagne s'est changée à la fenêtre d'un hôtel lors d'un voyage au Yémen. Un pays «pas fan des dessous chics».

Une dernière «Javanaise» avant un ultime adieu au Père Lachaise

La cérémonie s'est achevée sur une douce version de «La Javanaise», interprétée par Jane Birkin. La sortie du cercueil a reçu des applaudissements très nourris, avant que la famille de la défunte ne rejoigne le cimetière du Père Lachaise.

Jane Birkin est décédée le 16 juillet dernier, à l'âge de 76 ans, de cause naturelle, selon son entourage. L'actrice et chanteuse a été retrouvée sans vie à son domicile parisien par son auxiliaire de vie.

Dans un communiqué publié au lendemain de sa disparition, ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ont évoqué sa bataille acharnée contre la maladie pendant ces seize dernières années et sa volonté récente de remonter sur scène. L'artiste avait été contrainte d'annuler plusieurs concerts en 2021.