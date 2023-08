Le festival de Deauville soutient la grève des acteurs malgré les désistements de Natalie Portman, Jude Law ou encore Peter Dinklage

Alors qu’en soutien à la grève des acteurs à Hollywood, les stars Natalie Portman, Jude Law ou encore Peter Dinklage ont annulé leur venue au festival de Deauville, qui se tiendra du 1er au 10 septembre, le festival s’est dit solidaire du mouvement.

Victime collatérale de la grève des acteurs à Hollywood, le festival du cinéma américain de Deauville a pris la parole sur les réseaux pour afficher son soutien au mouvement, lancé mi-juillet outre-Atlantique, par le syndicat des acteurs américains SAG-AFTRA, après l’échec des négociations avec les studios et les plates-formes de streaming.

«Le festival soutient le ralliement des acteurs à la grève des scénaristes, bien qu'il en subisse les conséquences», ont publié les organisateurs de ce grand rendez-vous du cinéma américain en France, qui célèbrera en septembre sa 49e édition, présidée par l’acteur Guillaume Canet.

Peter Dinklage et Natalie Portman ont annulé leur venue, tout comme Jude Law et Joseph Gordon-Levitt qui auraient dû venir recevoir un hommage. pic.twitter.com/NqsXNDwA7n — Festival de Deauville (@DeauvilleUS) August 18, 2023

«Peter Dinklage et Natalie Portman ont annulé leur venue, tout comme Jude Law et Joseph Gordon-Levitt qui auraient dû venir recevoir un hommage. Cependant, malgré ces désistements, nous maintenons la programmation et les cérémonies en leur honneur», ont poursuivi les organisateurs.

Les acteurs Natalie Portman et Peter Dinklage devaient notamment recevoir un prix et présenter respectivement les films «May december» et «She cames to me».

Toute la programmation des films maintenue

«C'est dans ce contexte de résistance que nous avons écrit l'histoire de cette édition, où le cinéma indépendant prépare l'avenir dans une industrie en pleine mutation», a par ailleurs souligné le festival avant de conclure : «l’essentiel demeure les œuvres, le public pourra les découvrir et aller à la rencontre des réalisateurs, dont la majorité seront présents». Parmi eux : Todd Haynes, Rebecca Miller, Sophie Barthes feront le déplacement a, pour l'heure, assuré le festival.

Pour mémoire, le syndicat des acteurs américains revendique une revalorisation des salaires et cachets, impactés à la baisse par l’arrivée du streaming et plus de protection quant à l'usage de l'intelligence artificielle. Massivement suivie, cette grève inédite a reçu le soutien de nombreuses stars, à l’instar de George Clooney, Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Nicole Kidman ou encore Julia Roberts. Les scénaristes, dont les revendications sont identiques, sont quant à eux en grève depuis plus de 100 jours.