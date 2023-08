Michael Jackson : une affaire d'abus sexuels sur mineur relancée

Une cour d'appel en Californie a décidé de relancer les poursuites engagées par Wade Robson et James Safechuck en 2013 contre Michael Jackson, l'accusant d'abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants.

Nouveau rebondissement judiciaire. Aux États-Unis, une cour d’appel a permis la réouverture des poursuites de Wade Robson et James Safechuck pour abus sexuels sur mineurs à l’encontre de Michael Jackson, d’après le magazine américain The People.

Les deux hommes ont témoigné dans un documentaire HBO, intitulé «Leaving Neverland» en 2019, afin d’y raconter les abus sexuels subis de la part de la star dans leur enfance au sein de son ranch de Neverland. «Nous restons persuadés que Michael est innocent de ces allégations, qui ne correspondent à aucune preuve crédible» a rassuré Jonathan Steinsapir, avocat de la succession de Michael Jackson.

Des décennies de silence

Wade Robson a affirmé avoir été victime d'abus sexuels pendant sept ans à partir de 1990, tandis que James Safechuck aurait subi des abus similaires entre 1988 et 1992. Âgés respectivement de 40 et 45 ans aujourd’hui, ils ont gardé le silence et caché les sévices qu’ils auraient subies à leur famille, à leurs amis et à leurs épouses pendant des décennies.

Toujours selon les informations de The People, un système avait été mis en place par les employés de Michael Jackson pour permettre à l’artiste de s’isoler avec les enfants. Leurs sous-vêtements auraient été retrouvés sur le sol, à côté de son lit.

Wade Robson a précédemment déposé une plainte en mai 2013, suivi de James Safechuck l'année suivante. Les deux affaires ont été rejetées en première instance pour non-dépôt de plainte dans le délai de prescription. À l'époque, ils avaient respectivement 30 et 36 ans, alors que loi californienne exigeait que les plaintes soient déposées avant que les victimes n’atteignent l’âge de 26 ans.

En 2020, une nouvelle loi a été introduite pour prolonger le délai de prescription des accusations d’abus sexuels sur mineurs. Ainsi, en se basant sur ce texte, trois juges de la Cour d’appel se sont prononcés favorablement pour la réouverture d’un procès en première instance contre MJJ Productions et MJJ Ventures, les deux sociétés dont le roi de la pop était l’unique actionnaire. Malgré cette décision, Jonathan Steinsapir a réitéré dans un communiqué, relayé par The People, rester «pleinement convaincu de l’innocence de Michael».

Des accusations en série depuis 1990

Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que Michael Jackson est accusé d'abus sexuels sur mineurs. En 1993, Jordan Chandler, un adolescent de 13 ans, a porté plainte contre la star pour des attouchements. Cependant, l'affaire s'était réglée à l'amiable contre un chèque de 15 millions de dollars.

En 2003, Gavin Arvizo a accusé à son tour la star de l'avoir abusé sexuellement alors qu'il n'avait que 13 ans. Michael Jackson avait alors été arrêté et inculpé de dix chefs d’accusation, dont conduite obscène avec un mineur, complot en vue de commettre un enlèvement d’enfant, faux emprisonnement et extorsion impliquant un mineur. Au cours du procès, Wade Robson a témoigné pour Michael Jackson, expliquant plus tard qu'il avait subi des pressions de la part du clan Jackson. Michael Jackson a finalement été acquitté en 2005.