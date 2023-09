Steven Spielberg offre une grosse somme d'argent pour soutenir la grève des acteurs et des scénaristes

Le réalisateur Steven Spielberg et son épouse ont déboursé plus d’un million de dollars pour venir en aide aux acteurs et scénaristes en grève.

Un généreux don. Steven Spielberg et son épouse ont personnellement mis la main à la poche pour soutenir les acteurs et scénaristes américains, respectivement en grève depuis les mois de mai et août, pour demander une réévaluation des salaires et une meilleure protection face à l'usage de l'intelligence artificielle.

Selon les informations de Deadline, le cinéaste, lauréat du Golden Globe du meilleur réalisateur en janvier dernier pour son dernier film «The Fabelmans», et son épouse l’actrice Kate Capshaw, ont versé 1,5 million de dollars, soit près d’1,4 million d’euros sur deux fonds qui viennent en aide aux artistes : le Entertainment Community Fund et le programme d’aide financière d’urgence de la Fondation SAG-AFTRA.

Avec cette donation, ils ont rejoint la longue liste des stars mondiales à soutenir financièrement les artistes, afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins alors que l’industrie cinématographique est à l’arrêt aux Etats-Unis. Parmi eux : George Clooney, Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Julia Roberts ou encore Oprah Winfrey.

En juillet dernier, Dwayne Johnson a lui aussi fait un don au fond d’urgence de la SAG-AFTRA, d'un montant historique, avait fait savoir le syndicat à l’époque, sans révéler la somme exacte.