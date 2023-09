Hollywood : Natalie Portman défile avec les acteurs en grève

Après avoir annulé sa venue au festival de Deauville au début du mois, en soutien aux acteurs américains, Natalie Portman a pris part aux manifestations organisées par la SAG-AFTRA, puissant syndicat à l’initiative de cette grève historique.

Un soutien de taille. La star, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 2011 pour «Black Swan», a foulé le pavé avec les acteurs en grève depuis maintenant plus de deux mois. Dans une publication partagée dans la nuit sur son compte Instagram, l'artiste a dévoilé une photographie la montrant pancarte à la main.

«Fière de marcher en solidarité avec la SAG-AFTRA et la Writers Guild», a noté l'actrice israélo-américaine de 42 ans.

Ce n'est pas la première fois que Natalie Portman affiche son soutien à ce mouvement historique, qui revendique une réévaluation des salaires des acteurs et des scénaristes et une meilleure protection face à l'usage de l'intelligence artificielle (IA). Début septembre, la star avait déjà annulé sa venue au festival du cinéma américain de Deauville, où elle devait assister à l'avant-première de «May December» de Todd Haynes et recevoir un prix.

Cette publication coïncide avec la reprise, hier mercredi 20 septembre, des négociations entre les membres de la Writers Guild of America et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), après un bras de fer qui dure depuis le mois de mai. Les acteurs avaient, quant à eux, rejoint le mouvement mi-juillet.