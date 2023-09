Château de Versailles : les «Nocturnes Electro» viennent clore une saison à succès ce samedi dans les jardins Royaux

Après les festivités du 15 août dernier, le Château de Versailles (Yvelines) organise, ce samedi 23 septembre, les «Nocturnes Electro». Il s’agit, en réalité, d’un «voyage à travers le temps au rythme de la musique électro».

C’est Versailles, ici. Alors qu’il fête ses 400 ans cette année, le Château de Versailles organise ce samedi 23 septembre, à compter de 20h30 et jusqu’à 23h45, ses «Nocturnes Électro» dans les Jardins Royaux. Cet événement doit mettre fin au fameux cycle des Grandes Eaux Nocturnes, qui ont lieu tous les samedis depuis le 10 juin dernier, et qui ont fait carton plein cette année.

Pour cette dernière soirée, le Château de Versailles propose «un voyage à travers le temps», à travers le style musical «électro» et une programmation très pointue. «On proposera le meilleur de la musique électro directement dans les bosquets. Ce sont des bandes sons qui vont être diffusées à la place de la musique baroque», explique ainsi à CNEWS, Nicolas Hustache, directeur de la communication au Château de Versailles Spectacles.

De ce fait, c’est Thomas Roussel qui doit ouvrir le bal sur la Grande Perspective avec son style techno-symphonique. Place ensuite aux sons house de Boombass qui prendront le relais. Ses musiques seront essentiellement jouées durant toute la soirée au Bassin du Miroir. De l'autre côté du Château de Versailles, les bosquets proposeront plusieurs styles de musique. Ainsi, on pourra découvrir l’électro solaire de Zimmer, la pop de La Femme, le son onirique de Rone ou encore «l’énergie éclatante et communicative» de Nathalie Duchene.

«L’occasion unique et inédite de flâner toute une soirée»

«Ces Nocturnes Electro sont l’occasion unique et inédite de flâner toute une soirée parmi les bosquets et les fontaines magnifiquement mis en eau et en lumière», vante le Château de Versailles Spectacles.

«L’art contemporain prend part à cette soirée innovante avec le Collectif Scale et son installation interactive «Flux» à retrouver dans l’Orangerie. Le public sera aux commandes du son, de la lumière et des mouvements de cette installation à contempler et à expérimenter», ont ajouté les organisateurs.

Comme lors des festivités du 15 août dernier, un feu d’artifice, le dernier de la saison des Grandes Eaux Nocturnes feu d’artifice, doit avoir lieu. Il sera porté par la musique de Thomas Roussel. Pour rappel, pour les Nocturnes de Feu, le Château de Versailles a accueilli plus de 10.000 visiteurs, venus assister au spectacle mêlant des centaines de drones lumineux et des feux d'artifice, pour un résultat grandiose.