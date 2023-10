Louane fait son retour sur grand écran dans «Marie-Line et son juge»

Ces cinq dernières années, elle a privilégié la musique et la télévision. La chanteuse et comédienne Louane signe son grand retour au cinéma ce mercredi, avec la comédie dramatique «Marie-Line et son juge».

Révélée dans «La famille Bélier», film sorti il y a près de dix ans qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, Louane s’est depuis construite une solide carrière en tant que comédienne et chanteuse. Si elle a décroché le rôle-titre de la série fantastique «Visions» l’an dernier, elle n’avait pas été à l’affiche d’un long-métrage depuis «Les affamés», dévoilé en 2018.

«Marie-Line et son juge», de Jean-Pierre Améris («Les émotifs anonymes», «Une famille à louer»), qui sort ce mercredi en salles, marque les retrouvailles de la jeune femme de 26 ans avec le 7e art. Dans cette comédie dramatique touchante et pleine de bons sentiments, elle joue le rôle d’une héroïne qui n’a pas été épargnée par la vie, mais qui déborde d’énergie et conserve malgré tout une joie de vivre.

Une revanche sur la vie

Serveuse dans une brasserie dans le nord de la France, Marie-Line doit tout gérer à la maison, son père dépressif passant son temps à broyer du noir. Un jour, elle tombe sous le charme d’Alexandre (Victor Belmondo), un bel étudiant cinéphile issu d’un milieu bourgeois bien éloigné du sien. Leur romance prend fin rapidement et se termine avec les forces de l’ordre. La jeune écorchée vive aux cheveux roses rencontre un juge, joué par Michel Blanc, austère et usé par la vie, qui lui propose contre toute attente de devenir son chauffeur, le temps qu’il récupère son permis.

Entre ces deux-là que tout oppose sur le papier, va se créer une relation fusionnelle quasi père-fille où chacun va tenter de redonner un sens à sa vie et prendre sa revanche. Une jolie rencontre entre deux générations qui promet quelques scènes drôles et cocasses, ainsi que d'émouvantes séquences qui nous tirent les larmes.