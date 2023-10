Grève des acteurs à Hollywood : les studios suspendent les négociations

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les studios et patrons d’Hollywood, a annoncé mercredi soir suspendre les négociations avec le syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Le bras de fer continue. Alors que les syndicats des acteurs et des studios étaient de retour à la table des négociations depuis une semaine, les pourparlers d’hier sont loin d’avoir été concluants. L’AMPTP, qui représente les patrons d'Hollywood, a annoncé dans un communiqué hier soir, mercredi 11 octobre, suspendre les négociations.

«Après des conversations significatives, il est clair que l'écart entre l'AMPTP et le SAG-AFTRA est trop grand, et les conversations ne nous font plus avancer dans une direction productive», a ainsi déclaré l’AMPTP, dirigé par Carol Lombardini.

Le syndicat des producteurs d’Hollywood accuse notamment le SAG-AFTRA, qui réunit 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, de bloquer les négociations, estimant leur offre intenable économiquement. «L’offre actuelle de la SAG-AFTRA comprenait ce qu’elle qualifiait de bonus d’audience qui, à lui seul, coûterait plus de 800 millions de dollars par an – ce qui créerait un fardeau économique intenable. SAG-AFTRA a présenté peu, voire aucun mouvement, sur les nombreux postes ouverts restants», a ainsi noté l’AMPTP dans son communiqué.

Scénaristes et acteurs mis dos à dos

Alors que les studios sont arrivés à un accord avec les scénaristes, le mois dernier après 148 jours de grève, l’AMPTP note par ailleurs avoir proposé «sur des questions communes, telles que les augmentations générales de salaires, les résidus SVOD à gros budget et les primes d'audience, les mêmes conditions qui ont été ratifiées par la DGA (Director Guild of America) et la WGA (Writers Guild of America). Pourtant, la SAG-AFTRA les a rejetés», précise le syndicat avant de laisser la porte ouverte à une reprise des négociations. «Nous espérons que la SAG-AFTRA reconsidérera sa décision et reviendra bientôt aux négociations productives», conclut-il.

Mais les revendications salariales et la demande de garanties face à l'IA portées par le SAG-AFTRA, vont plus loin que celles de leurs collègues scénaristes, notait l'AFP mardi 10 octobre. Les acteurs craignent notamment que l'IA ne soit utilisée pour cloner leur voix et leur image, sans leur consentement et sans rémunération.

De son côté, le puissant syndicat des acteurs, en grève depuis 92 jours, n’a pas encore réagi.