Salvatore Adamo annule un nouveau concert : de quoi souffre le chanteur ?

Salvatore Adamo, qui a fêté son 80e anniversaire ce 1er novembre, a une nouvelle fois été contraint de reporter un concert pour raisons de santé.

Mauvaise nouvelle pour les fans. Le chanteur italo-belge Salvatore Adamo devait se produire à Bruxelles ce 1er novembre, à l’occasion de ses 80 ans. Malheureusement, le show a été reporté, tout comme celui prévu ce samedi dans la capitale belge.

Quelques jours plus tôt, son concert au Grand Rex ainsi que celui prévu au Colisée de Roubaix ont eux aussi été annulés, et ce, pour raisons de santé. En effet, l’interprète des tubes «Tombe la neige» et «Mes mains sur tes hanches» souffre depuis plusieurs jours d’une infection respiratoire causée par un excès de mucus accumulé dans les poumons.

«Le point de congestion pulmonaire qui a affecté Salvatore il y a une dizaine de jours n'est pas encore complètement guéri», a expliqué son entourage dans un communiqué transmis à l'AFP.

«On ne peut pas forcer la nature»

Salvatore Adamo, que Jacques Brel surnommait le «tendre jardinier de l'amour», a de son côté partagé sur Facebook une lettre manuscrite dans laquelle il explique qu’il a «encore besoin de repos».

«Désolé les ami(e)s. L’envie de vous retrouver au plus vite m’avait rendu un peu trop optimiste. (…) On ne peut pas forcer la nature. Nos retrouvailles ne sont que partie remise», a écrit le chanteur, qui a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Les fans vont donc devoir patienter encore un peu avant de revoir leur idole en forme sur scène.