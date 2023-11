«Killers Of the Flower Moon» : le film de Martin Scorsese passe le cap du million d’entrées malgré ses 3H27

Le nouveau long métrage de Martin Scorsese a réuni plus d’un million de spectateurs depuis sa sortie le 18 octobre dernier, a annoncé ce mardi la Paramount.

Le nouveau long métrage de Martin Scorsese passe un cap. «Killers Of the Flower Moon», 27e film du réalisateur italo-américain, a dépassé la barre du million d’entrée moins de trois semaines après sa sortie en salles, le 18 octobre dernier.

Un résultat dont s’est félicité la Paramount ce mardi sur le réseau social X, «et ce malgré un nombre de séances quotidiennes réduit du fait de sa durée», ont par ailleurs précisé les studios dans un communiqué.

Vous êtes déjà plus d'1 MILLION de spectateurs à être allés découvrir le dernier Martin Scorsese au cinéma : #KillersofTheFlowerMoon pic.twitter.com/fgSkIon6vO — Paramount Pictures France (@paramountfr) November 7, 2023

Une durée pénalisante ?

D’une durée de 3H27, «Killers Of the Flower Moon» est en effet seulement arrivé à la quatrième place du box-office français la semaine de sa sortie. Avec à peine plus de 410.000 entrées lors de cette première semaine d’exploitation, qui donnait par ailleurs le coup d’envoi des vacances de la Toussaint, «Killers Of the Flower Moon» s’était fait damer le pion par un film jeunesse «La Pat’Patrouille», arrivé en tête, mais aussi «Une année difficile», d’Eric Toledano et Olivier Nakache et les «Trolls 3», selon les chiffres de CBO Box Office, communiqués par l’AFP.

Une durée, qui en limitant le nombre de séances, pourrait donc avoir pénalisé les audiences, d’autant que le film a été distribué dans moins de salles de cinéma que ses concurrents. A titre d’exemple, «Killers Of The Flower Moon» a été programmé dans 528 salles la semaine du 25 au 31 octobre, contre le double, 1.026 salles, pour «La Pat’ Patrouille», environ 830 pour les «Trolls 3» et un peu plus de 675 salles pour «3 jours max», de Tarek Boudali.

Une situation qui ne l’a pas empêché de franchir désormais le million d’entrées, grâce notamment à un bon un retour des critiques et du public. Pour mémoire, adapté du roman de David Grann et inspiré d'une histoire vraie, «Killers Of the Flower Moon» retrace la terrible affaire de meurtres des membres de la tribu amérindienne Osage, devenue riche grâce au pétrole dans les années 1920. Toujours en salles, il réunit pour la première fois à l’écran deux des acteurs fétiches de Martin Scorsese : Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.