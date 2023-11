«Le Saint» : le nouveau film avec Regé-Jean Page vient de trouver son réalisateur

La nouvelle adaptation des romans de Leslie Charteris et son héros «Le Saint», dont le rôle-titre a déjà été confié à la star Regé-Jean Page, sera réalisé par Doug Liman.

Ça se précise. En développement au sein des studios Paramount depuis quelque temps, la nouvelle adaptation du «Saint», d’après l’œuvre de Leslie Charteris, déclinée en série dans les années 1960 avec Roger Moore dans l'emblématique rôle de voleur à la Robin des bois, puis en 1997 sur grand écran avec Val Kilmer, pourrait bien avoir trouvé son réalisateur.

Doug Liman, 58 ans, à qui l’ont doit entre autres «La mémoire dans la peau» avec Matt Damon, «Mr et Mrs Smith 1 et 2», avec Angelina Jolie et Brad Pitt, ou encore «Edge of Tomorrow», avec Tom Cruise et Emily Blunt, aurait rejoint l’équipe du film, selon Deadline.

Habitué aux castings cinq étoiles, il devrait donc diriger l’acteur Regé-Jean Page, alors que la star de la série «La Chronique des Bridgerton» a été confirmé en juillet 2021 pour incarner Simon Templar, alias Le Saint, dans ce reboot. L’acteur de 35 ans, qui succède donc à Roger Moore et Val Kilmer dans ce rôle, endosse également la casquette de coproducteur.

Les détails de l’intrigue gardés sous cloche

Le scénario a, quant à lui, été confié à Rory Haines et Sohrab Noshirvani, un duo qui a déjà travaillé ensemble sur «Désigné coupable» et «Black Adam». En revanche, Paramount n’a pas encore dévoilé les contours de cette nouvelle adaptation. Il devrait toutefois s’agir d’une version qui réinventera le personnage, précise Deadline.

Aucune date de sortie n’a pour l'instant été annoncée.