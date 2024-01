Emma Stone : l'actrice de «Pauvres créatures» reconnaît l'utilité des coordinateurs d'intimité pour les scènes de sexe

Dans «Pauvres créatures», qui sort ce mercredi au cinéma, Emma Stone se glisse dans la peau d’une chimère qui découvre les plaisirs de la chair. Pour les scènes de sexe, l’actrice a eu recours à une coordinatrice d’intimité sur le plateau.

Cinq ans après «La favorite», Emma Stone a retrouvé le réalisateur grec Yorgos Lanthimos pour «Pauvres créatures», attendu en salles ce mercredi 17 janvier. Pour les besoins de cette fable gothique et onirique qui filme une femme découvrant le désir et les plaisirs de la chair, la comédienne a repoussé ses limites, multipliant les scènes de sexe qui justifient le récit.

Lors de sa venue à Paris en décembre dernier, quelques jours avant d’être récompensée d’un Golden Globe et d’un Critics Choice Awars, l’Américaine de 35 ans est revenue sur le travail de coordinateur d’intimité auquel font appel de plus en plus de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques, pour mettre en place des protocoles pour les tournages de leurs scènes intimes.

«Une profonde estime» pour ce métier

Avant les premières prises, Emma Stone était persuadée «qu’elle n’en avait pas besoin», pensant que ces scènes seraient orchestrées de manière clinique avec une équipe qu'elle connaissait déjà bien. Mais le réalisateur n’était pas de son avis.

«Yórgos m'a dit non, il faut absolument en prendre une. Nous avons donc eu une coordinatrice d'intimité. Et cette femme (Elle McAlpine, ndlr) est incroyable. Je l'ai rencontrée, et je me suis demandée comment j’avais pu penser que nous n'en avions pas besoin», a reconnu celle qui est aussi productrice du film. «Elle a réussi à chorégraphier ces scènes pour les rendre très réalistes alors que rien ne se produisait réellement», a-t-elle ajouté lors de la conférence de presse parisienne.

La comédienne a également avoué qu’elle ne «connaissait pas grand-chose de ce métier» avant de débuter ce long-métrage, et qu’elle a aujourd’hui «une profonde estime pour ces coordinateurs d’intimité».