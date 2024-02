Grammy Awards : Taylor Swift va-t-elle battre un nouveau record ?

La 66e cérémonie des Grammy Awards se tiendra ce dimanche en direct de Los Angeles. Nommée dans six catégories, Taylor Swift pourrait bien battre un nouveau record.

Ce dimanche 4 février, tous les regards seront tournés vers Taylor Swift lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards qui se tiendra à Los Angeles et sera présentée par l'humoriste Trevor Noah. Avec six nominations, la pop star pourrait en effet devenir la reine de la soirée.

Si son opus «Midnights» remporte le prix de l'album de l'année, la chanteuse de 34 ans entrera au panthéon des Grammy Awards en étant couronnée dans cette catégorie pour la quatrième fois.

Une consécration qui confirmerait son statut d'astre incontournable dans l'univers de la musique. Élue personnalité de l'année par le magazine Time, sa tournée «Eras Tour» a dépassé la barre symbolique du milliard de dollars de recettes en 60 dates en 2023, un montant jamais vu dans l'histoire de la musique.

Une rude concurrence

Mais pour rafler la récompense reine, l'Américaine devra battre une rude concurrence, dominée par des artistes féminines. La chanteuse de R’n’B SZA arrivera à Los Angeles dotée d'une aura maximale, avec neuf nominations. Son deuxième album «SOS» mêle des influences pop, rock et jazz avec des tonalités électro.

Janelle Monae, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo et Miley Cyrus sont aussi en lice pour l'album de l'année, tout comme le groupe d'indie rock Boygenius. Composé du trio féminin Phoebe Bridgers, Julien Baker et Lucy Dacus, il arrive avec six nominations.

Le prix a donc toutes les chances d'être attribué à une femme. A moins que le jazzman Jon Batiste, qui s'est imposé ces dernières années comme la coqueluche des Grammy Awards, ne surprenne son monde.

Le pianiste virtuose est le seul homme en lice dans deux des catégories les plus prestigieuses - album et chanson de l'année -, deux ans après son couronnement face au gratin de la pop.