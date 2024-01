Grammy Awards : que contiennent les sacs-cadeaux à 36.000 dollars que vont recevoir les invités ?

Selon le site américain The Hollywood Reporter, les sacs-cadeaux offerts aux invités et présentateurs des Grammy Awards atteindraient cette année une valeur de 36.000 dollars (soit 33.300 euros environ) chacun. Voici la liste des objets et services qu’ils contiendraient.

C’est une tradition. À chaque édition, les invités des grandes cérémonies repartent les bras chargés de cadeaux. Ceux des prochains Grammy Awards ne seront pas oubliés, puisqu’ils devraient recevoir des présents d’une valeur totale estimée à 36.000 dollars (soit 33.300 euros environ), comme le rapporte ce lundi le site américain The Holywood Reporter.

La société de marketing de divertissement basée à Los Angeles chargée de leur préparation, Distinctive Assets, célèbre cette année un partenariat initié il y a 25 ans avec la Recording Academy pour la confection de ces sacs-cadeaux publicitaires d’exception destinés aux présentateurs et artistes des Grammy Awards.

«Cela a été un privilège et un honneur d'avoir participé à la plus grande soirée musicale depuis 25 ans», a déclaré le fondateur et président de la société, Lash Fary. «Je crois que si nos cadeaux sont si bien reçus c’est parce qu'ils vont du fonctionnel au fabuleux tout en embrassant l'inclusivité et la philanthropie», ajoute-t-il.

Rencontre avec un mentaliste, écouteurs antibruit, appareil de thérapie par la lumière, ou encore outil pour toiletter les animaux… The Hollywood Reporter croit savoir que 145 sacs seront distribués au total, et a dressé la liste exacte de leur contenu.

de l'inutile à l'indispensable

Cette année les invités et les animateurs devraient donc notamment recevoir : «une boisson végétalienne de 1MD Nutrition, le livre de Mitchell S. Jackson 'Fly: The Big Book of Basketball Fashion', des soins de la peau Banila Co., des mangeoires à oiseaux Bird Buddy, des mixeurs portables BlendQuik, des friandises Brownie Points, une séance avec le magicien et mentaliste Carl Reads Minds, des soins durables de Danucera, des écouteurs antibruit Dyson Zone, des produits EpicLight Beauty, un accès exclusif à l’espace VIP de Fly Lyfe, des jouets électroniques mini Furby Furblets, des produits de beauté de Garnier, le sérum et la crème anti-taches de Goodal, une thérapie par la lumière rouge de Helight, des chaussures de Heydude shoes, le livre de Vicki Sokolik 'If You See Them', des gommes au collagène d'iHerb, des produits d'Ilmma Beauty, des chocolats Inaru, ses soins de la peau d'Instytutum, un pack varié de Karma Nuts, des produits capillaires de Kérastase, des produits Kiss, du popcorn protéiné Kudo, des mélanges pour crêpes et gaufres de Living Prana, et le jeu Monopoly Knockout».

Et ce n’est pas tout. The Hollywood Reporter détaille ainsi la suite du contenu du sac-cadeaux décidément bien garni : «Le sac contiendra également des produits et services de Music Connection, une expérience de soins personnels de Nativa SPA, des probiotiques à la fraise de Nature's Garden, des produits de NaturGeeks, un sac polochon à roulettes à huit poches d'Olympia USA, un 'Sing ring' plaqué or d'OOVO (un objet pour les exercices de chants, ndlr), un jouet pour enfant Orboot de PlayShifu, des chaussettes de Pair of Thieves, des produits de Pardon My Fro, un bonnet 'chaque animal est quelqu'un' de PETA, des boissons de Poppi, un journal de Power of Positivity, un sac classique de Sattaché, des articles de la marque de vêtements axés sur la santé mentale 'See The Way I See', un sérum de Serucell, des articles de soins pour bijoux de Shinery, un superaliment pour chiens et chats fabriqué au Canada appelé Smack Pet Food, de l'huile corporelle Faith, des soins de la peau de Solawave, un livre de STEM4Real, des friandises sucrées de Sugarfina, des articles de la ligne de soins capillaires pour hommes The Hair Forge, un shampoing et un après-shampooing de Truss Professional, des produits des professionnels du cheveu Wella Professionals, des soins pour les cheveux, la peau et le corps de Wen de Chaz Dean, un bon de consultation sur le sommeil de Wesper et un ouvre-bouteille électrique de vin mousseux de Wine Enthusiast».

De biens jolis présents, toutefois bien moins onéreux que ceux offerts aux lauréats des Golden Globes qui ont reçu jusqu'à 500.000 dollars de cadeaux cette année. La 66e cérémonie des Grammy Awards se tiendra ce 4 février à Los Angeles en présence de nombreuses stars.