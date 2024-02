BAFTA 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 77e cérémonie des British Awards ?

Considérés avec les Golden Globes comme l’antichambre des Oscars, les BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma, seront décernées ce soir. Découvrez à quelle heure et sur quelles chaînes françaises suivre la prestigieuse cérémonie.

La 77e édition des BAFTA, cérémonie britannique qui rassemble des talents britanniques et internationaux pour célébrer le meilleur du cinéma de l'année écoulée - et donne chaque année un avant-goût des Oscars - se tiendra ce soir au Royal Albert Hall de Londres. Elle sera retransmise en exclusivité en direct sur CANAL+ CINEMA(S) à partir de 20h, et à 23h20 sur CANAL+.

Déjà multi récompensé et à la tête de cinq nominations aux Oscars, le film français «Anatomie d’une chute», de Justine Triet, y compte sept nominations. Mais cette année, c’est le film «Oppenheimer» qui a été le plus plébiscité par la British Academy Film Awards, avec pas moins de 13 chances de repartir avec une statuette.

Parmi les autres films favoris des BAFTAS 2024, figurent «Killers of the Flower Moon», «Pauvres Créatures», «Sans jamais nous connaître», ou encore «La Zone d’intérêt.»

David Tennant en maître de cérémonie

«La sélection de cette année est très excitante, et je pense que son maître mot est la variété», a souligné Sara Putt, présidente des BAFTA, qui espère que cette diversité «encouragera les gens à aller au cinéma». Les films nommés sont «complexes, intéressants, souvent très exigeants, et ils requièrent un véritable engagement de la part des spectateurs», a-t-elle poursuivi, selon les propos cités par l’AFP.

La soirée sera présentée par David Tennant. «Je suis ravi d'avoir été invité à accueillir les BAFTA Film Awards et à contribuer à célébrer le meilleur des films de cette année, et les nombreuses personnes brillantes qui leur donnent vie», a déclaré l’acteur connu notamment pour son rôle dans «Doctor Who», «Broadchurch», «Good Omens» ou encore «Harry Potter et la coupe de feu».

Parmi les festivités organisées, les BAFTA ont annoncé que l'emblématique auteure-compositrice-interprète britannique Sophie Ellis-Bextor interprétera son hit de 2001 «Murder on the Dancefloor» (BO du film «Saltburn»).

David Beckham, Cate Blanchett et Dua Lipa font partie des personnes confirmées pour remettre un masque doré, rapporte Variety.

Le palmarès des BAFTA 2024 sera à suivre ce soir, en exclusivité en direct sur CANAL+ CINEMA(S) à partir de 20h, et à 23h20 sur CANAL+.