Dune 2 : Zendaya donne son avis sur le «charme de ses partenaires à l'écran»

En pleine promotion du deuxième volet de «Dune», l'actrice américaine Zendaya a été questionnée par des journalistes au sujet du charme romantique des acteurs qui partagent l'affiche avec elle. Et elle a choisi d'y répondre sur une note humoristique.

À chacune de ses apparitions, les flashs des photographes crépitent pour capturer ses looks toujours plus audacieux. En pleine promotion du deuxième volet de «Dune», Zendaya a été questionnée par les journalistes au sujet du charme romantique de ses partenaires à l’écran, dans la «Puppy Interview» de «BuzzFeed», durant laquelle elle était accompagnée de plusieurs chiots.

«Tout le monde a son propre charisme»

Plus précisément, les interviewers ont demandé à l’actrice de 27 ans qui avait le plus de «rizz» parmi les acteurs qui partagent l’affiche avec elle. «Je ne sais pas. “Rizz” est l'abréviation de charisme, n'est-ce pas ? Tout le monde a en quelque sorte le sien», a entamé l’actrice américaine révélée par la série Disney Channel, Shake It Up, en 2010.

Si Zendaya n’a pas su désigner quelqu’un parmi ses partenaires de Dune, pas même Timothée Chalamet, l’actrice a néanmoins pensé «à quelqu’un qui a un beau charisme». Et celui-ci n’est autre que… Tom Holland, son petit ami depuis plus de deux ans. Ce dernier «travaille personnellement» pour elle, a expliqué la jeune femme sur un ton humoristique.

En dépit du fait que le couple évolue dans le même univers professionnel, Zendaya et son petit ami sont assez différents. «Il est doué pour parler aux gens», a résumé l’actrice qui se définit, elle, comme «plus timide, et un peu calme». Un couple complémentaire et amoureux en somme.