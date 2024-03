«Il reste encore demain» : de quoi parle ce film aux 5 millions d'entrées en Italie, qui sort ce mercredi en France ?

Phénomène au box-office italien avec pas moins de 5 millions d’entrées, «Il reste encore demain» sort ce mercredi au cinéma. Un film en noir et blanc sur l’émancipation d’une femme victime de la violence de son mari.

En Italie, personne ne s’attendait à un tel succès. Sorti en octobre dernier, «Il reste encore demain», de et avec Paola Cortellesi, a attiré 5 millions de spectateurs dans les salles obscures, concurrençant les mastodontes hollywoodiens qu’étaient «Barbie» de Greta Gerwig et «Oppenheimer» de Christopher Nolan.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Rome, Delia, mère de trois enfants, travaille énormément pour mettre de l’argent de côté, notamment pour sa fille aînée, Marcella. Mais elle est soumise à un mari autoritaire et violent qui ne la considère pas et dilapide les économies du foyer. Son amie Marisa est à ses côtés pour l’écouter et la réconforter dans les moments difficiles. Un jour, Delia reçoit une mystérieuse lettre qui lui est destinée, et qui lui donnera le courage de faire bouger les choses et d’imaginer un avenir radieux.

Une œuvre qui résonne avec l'actualité

«J’ai voulu raconter les actions extraordinaires de toutes ces femmes ordinaires qui ont construit, sans même le savoir, l’Italie. Delia, c’est notre grand-mère, notre arrière-grand-mère. Qui sait si elles avaient envisagé elles aussi un 'demain' possible. Pour Delia, 'demain' existe. C’est un lundi, un jour précieux, le dernier pour commencer à construire une vie meilleure», a expliqué la réalisatrice, qui est connue comme humoriste à la télévision et signe là son premier long-métrage.

Ce film en noir et blanc qui dénonce les violences conjugales et le patriarcat, a eu l’effet d’une bombe en Italie, faisant écho à une triste affaire de féminicide survenue en novembre dernier dans le pays. Giulia Cecchettin, étudiante en ingénierie biomédicale de 22 ans, a été poignardée à de multiples reprises par son ex-petit ami, Filippo Turetta. Son corps sans vie a été retrouvé dans un ravin, à une centaine de kilomètres au nord de Venise. Cette tragédie a donné lieu à de nombreuses manifestations et hommages. «Il reste encore demain» a donc aussi une portée politique, justifiant que certains professeurs italiens aient choisi de le présenter à leurs élèves.