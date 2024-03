Sydney Sweeney : 5 choses à savoir sur l'actrice à l'affiche du film d'horreur «Immaculée»

Révélée dans la série «Euphoria» avec Zendaya, Sydney Sweeney jouera une jeune nonne dans le film d'horreur «Immaculée», au cinéma le 20 mars prochain. Voici cinq choses à savoir sur ce nouveau talent d'Hollywood.

Enfant, elle a échafaudé un business plan sur sa carrière

L’Américaine de 26 ans n’a pas froid aux yeux et l’a prouvé dès son plus jeune âge. En effet, à seulement 12 ans, la fillette a présenté à ses parents un business plan sur cinq ans afin de leur démontrer que le métier d’actrice était fait pour elle, et qu'ils devaient l'autoriser à passer l’audition du film «Zombies of Mass Destruction», qui se tenait dans sa ville natale. Sa mère avocate et son père qui officiait dans le milieu médical, ont rapidement été convaincus par les arguments de leur fille. Dans une interview donnée à Grazia, Sydney Sweeney a raconté : «Ils pensaient que c'était un rêve fou, mais quand je leur ai montré (la présentation), ils ont vu qu'il s'agissait d'une forme d'expression très mature et bien conçue».

Elle a pratiqué le MMA

Sydney Sweeney n’est jamais là où on l’attend. Pour preuve, la comédienne est fan de mécanique (elle répare elle-même ses voitures) et de sports comme le base-ball, le ski nautique… et le MMA (arts martiaux mixtes). Cette combattante a commencé à l’âge de 14 ans, et a suivi une importante formation. «J’ai participé à ma première compétition à 18 ans. C’était une compétition de ‘grappling’ contre des garçons dans une catégorie de poids supérieure à la mienne, et j’ai remporté la première place», a-t-elle expliqué à Marie Claire. Depuis qu’elle enchaîne les tournages, les assureurs lui demandent de réduire de telles activités jugées trop dangereuses.

Elle est en couple avec Jonathan Davino

Si elle n’hésite pas à s’afficher sur les tapis rouges, Sydney Sweeney est en revanche beaucoup plus discrète quand il s’agit de sa vie privée. Elle est en couple depuis six ans avec Jonathan Davino, un homme d’affaires de 38 ans, originaire de Chicago. Lors d’un entretien pour l’édition britannique de Glamour, elle a tenu à corriger certaines erreurs parues dans la presse concernant son compagnon. «Il n'est pas restaurateur. Il n'est pas non plus l'héritier d'une entreprise de pizza», a-t-elle précisé. Les deux amoureux, qui n'apparaissent jamais ensemble sur les réseaux sociaux ou lors d’événements mondains, se seraient fiancés en 2022.

Elle a créé sa société de production

Le Covid n’a pas eu que des effets négatifs. Pendant la pandémie, alors que chacun était cloîtré à la maison et que les plateaux de cinéma étaient désertés, Sydney Sweeney n’a de son côté pas chômé, créant, en 2020, sa propre société de production, qu’elle a baptisé Fifty-Fifty Films.

so excited to finally announce my company Fifty-Fifty Films and partner with @crazyrosefilms on my first project! more to come ;) https://t.co/xF0h2OOA5t — Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) July 31, 2020

L’actrice rachète les droits de nombreux ouvrages, souhaite mettre en avant le parcours de femmes de caractère, et est une fervente défenseuse de l’égalité des sexes.

Elle a été doublement nommée aux Emmy Awards

A tous ceux qui n’imaginaient pas qu’elle puisse percer un jour sur le petit ou le grand écran, Sydney Sweeney leur a prouvé le contraire en obtenant deux nominations la même année aux Emmy Awards. Le 12 septembre 2022, à Los Angeles, elle a concouru dans les catégories «meilleure actrice dans un second-rôle dans une série» pour son rôle de Cassie Howard dans «Euphoria», et «meilleure actrice dans un second-rôle dans une mini-série» pour sa performance dans «The White Lotus». Mais elle est repartie bredouille.