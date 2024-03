«Alien : Romulus» : Cailee Spaeny se compare à Sigourney Weaver

La jeune Cailee Spaeny tiendra le rôle principal dans le dernier opus de la saga Alien qui sort le 14 août prochain. À 25 ans, elle dresse un parallèle entre son personnage et celui d'Ellen Ripley, joué par Sigourney Weaver dans les premiers films.

Un héritage lourd à porter. Sept ans après, la saga Alien est de retour au cinéma avec «Alien : Romulus». Le rôle principal sera tenu par la jeune Cailee Spaeny (25 ans). Après s'être fait remarquer pour sa performance dans le biopic sur la femme d'Elvis Presley, «Priscilla», elle s'attaque à une autre figure légendaire. Dans «Alien Romulus», son personnage s'inscrit directement dans la lignée de celui d'Ellen Ripley, joué par Sigourney Weaver. Un héritage que Cailee Spaeny revendique dans un entretien donné au site américain Total Film. «Regarder Sigourney jouer ce rôle - elle fait partie du changement que ces films ont apporté au cinéma», explique-t-elle. «Je ne pourrais jamais être elle. J'ai injecté tout ce que j'avais en moi dans ce personnage et essayé de le rendre tri-dimensionnel, autant que possible», ajoute-t-elle.

Et la pression sera grande. Le dernier volet, «Alien : Covenant», a été fraîchement acceuilli par les fans. «Alien : Romulus» suscite donc beaucoup d'attente : en quelques jours, la vidéo de la bande-annonce a été vue presque dix millions de fois sur Youtube. Ce premier extrait a d'ailleurs rappelé l'ambiance des films originels. Tout sauf un hasard puisque les équipes des effets spéciaux de l'époque ont été rappelé, pour le plus grand plaisir de Cailee Speany. «Ils étaient là, créant le xénomorphe. C'est une créature qu'ils aiment tant», se rappelle-t-elle. Un réalisme qui permet selon l'actrice de créer au mieux un sentiment de peur chez les acteurs, et donc chez les spectateurs.

«Alien : Romulus» sortira le 14 août prochain au cinéma. L'histoire du film, réalisé par Fede Alvarez, se déroulera entre les évènements du premier opus «Alien, le huitième passager» et «Aliens, le retour». Isabela Merced (Madame Web) et Archie Renaux (Shadow and Bone) complètent un casting très jeune. Un retour de la saga Alien qui se fera aussi à la télévision. La série de Noah Hawley avec Timothy Olyphant, Essie Davis ou encore Sydney Chandler devrait sortir en 2025.