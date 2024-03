«Star Wars : The Acolyte» : la bande-annonce cartonne mais déçoit les fans

Une semaine après sa sortie, la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars bat des records de vues. Mais son contenu est critiqué par les fans. Explications.

Les fans de Star Wars ne décolèrent pas. Après des mois de teasing, Disney a enfin sorti le 19 mars dernier la bande-annonce de «Star Wars : The Acolyte». Au premier abord, le succès semble au rendez-vous puisque la vidéo a cumulé plus de 51 millions de vues en 24 heures. Un record d'audience pour un trailer d'une série Star Wars selon Disney. «Nous sommes reconnaissants de votre soutien et avons hâte que vous découvriez la série», explique le géant du divertissement sur son site.

Pourtant, les commentaires sous la vidéo publiée sur Youtube sont loin d'être élogieux. «Visiblement, Disney n'a toujours pas appris de ses erreurs», écrit un internaute. «J'étais fan de Star Wars mais ils surexploitent tellement la licence que maintenant j'en suis dégoûté», se désole un autre, tandis qu'un dernier réclame le retour de George Lucas, le fondateur de la franchise. Sur X, anciennement Twitter, les avis ne sont pas plus tendres.

Encore cette putain de technologie de volume … ça se voit à plein nez. La caméra est figé comme d’hab…



Ça promet …



Il faut définitivement s’habituer à des productions aux rabais. On parle de Star Wars — J_Hunt_76 (@J_Hunt_76) March 19, 2024

Ça à l’air cool mais bon… Est ce qu’on peut encore être hypé par un projet Star Wars vu le contenu médiocre qu’on se tape depuis des années… J’espère avoir tord parce que ça peut vraiment être du lourd — Revik (@revik_rbd) March 19, 2024

Une incohérence dénoncée par les fans

Les critiques se concentrent autour de deux éléments. Tout d'abord, l'esthétique des images. Beaucoup d'internautes se plaignent d'une utilisation, selon eux, abusive des images de synthèse bas de gamme. Les chorégraphies sont également très critiquées. Alors que les fans souhaitaient voir plus de combat au sabre laser, arme fétiche des chevaliers Jedi dans la saga, la bande-annonce a surtout montré des affrontements à l'arme blanche.

Les connaisseurs de la saga pointent également une incohérence dans le scénario. Pour rappel, elle se déroule 100 ans avant les évènements de «Star Wars, épisode I : la Menace fantôme». Une époque où les chevaliers Jedi règnent sur la galaxie. Leurs ennemis, les Sith, sont sensés avoir disparu depuis 1000 ans. Or, la bande-annonce présente un personnage maniant un sabre laser rouge, attributs des méchants iconiques de Star Wars comme Dark Vador.

Ce pari scénaristique sera-t-il gagnant ? Il faudra attendre le 5 juin, date de la sortie de «Star Wars : The Acolyte» sur Disney +, pour le savoir. En attendant, nul doute que la série continuera de faire parler d'elle.