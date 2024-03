Austin Butler : l'acteur jouera dans le futur film de Darren Aronofsky

Après «Elvis», «Dune : Partie 2» et la série «Masters of the Air», Austin Butler a décroché le rôle principal dans «Caught Stealing», le futur long-métrage de Darren Aronofsky.

Tout le monde s'arrache Austin Butler ! Depuis son second rôle dans «Once upon a time... in Hollywood» de Quentin Tarantino, où il joue un des hippies à l'origine de la tentative de meurtre de Sharon Tate, l'acteur américain multiplie les rôles prestigieux. Il a d'abord magistralement interprété Elvis Presley dans le biopic de Baz Luhrmann, ce qui lui a valu le Golden Globe et le BAFTA du meilleur acteur en 2023, ainsi qu'une nomination aux Oscars. Il a ensuite incarné l'antagoniste principal dans «Dune : Partie 2» de Denis Villeneuve et un pilote de bombardier dans la série «Masters of the Air», produite par Steven Spielberg, sur Apple TV+. Et c'est un autre réalisateur de renom qui vient de lui offrir un nouveau rôle.

Darren Aronofsky l'a en effet choisi pour être la star de son futur film, «Caught Stealing», un thriller adapté du livre éponyme de l'écrivain Charlie Huston. Austin Butler va devoir assurer sa survie dans l'univers criminel du New-York des années 1990. Une perspective qui enchante le réalisateur dans un entretien donné au site américain Deadline. «J'ai hâte de travailler avec Austin et ma famille de cinéastes new-yorkais», déclare-t-il.

Ce rôle sera-t-il synonyme de succès pour Austin Butler ? Il peut l'espérer tant Darren Aronofsky porte chance à ses acteurs. Natalie Portman avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2011 grâce à «Black Swan», et Brendan Fraser celui du meilleur acteur en 2023 grâce à «The Whale». Une catégorie dans laquelle il était opposé à un certain... Austin Butler.