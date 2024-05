Festival de Cannes 2024 : Pierre Niney et «Le Comte de Monte-Cristo» très applaudis, le collectif «Sous les écrans la dèche» manifeste sur le tapis rouge

Film attendu, «Le Comte de Monte-Cristo» avec Pierre Niney, a longuement été ovationné lors de l’avant-première ce mercredi 22 mai. Un peu plus tôt son acteur principal avait fait sensation au bras de sa compagne sur le tapis rouge, également investi par le collectif «Sous les écrans la dèche».

Du glamour et des revendications. Présenté en avant-première hors compétition à Cannes, «Le Comte de Monte-Cristo» a reçu un accueil chaleureux lors de sa projection mercredi 22 mai.

Adapté du roman d'Alexandre Dumas, le très attendu long métrage d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, qui réunit à l'écran Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte ou encore Bastien Bouillon a été applaudi plus d'une dizaine de minutes selon Deadline. Une ovation qui n'a pas laissé l'acteur Pierre Niney de marbre puisqu'il s'est empressé d'y répondre en envoyant un baiser au public.

Le Comte de la Montée des Marches



LE COMTE DE MONTE-CRISTO – ALEXANDRE DE LA PATELLIERE, MATTHIEU DELAPORTE





The film crew / l'équipe du film UN P'TIT TRUC EN PLUS – Artus, Souheila Yacoub, Kelly Rowland, the film crew / l'équipe du film NIKI – Céline Sallette#Cannes2024… pic.twitter.com/eGkaQjfZdq

