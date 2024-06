Michael J. Fox : le comédien monte sur scène pour jouer «Fix You» à la guitare avec Coldplay (vidéo)

Michael J. Fox a fait une apparition sur scène, ce samedi, lors du concert de Coldplay au festival de Glastonbury, où il a joué de la guitare sur le morceau «Fix You» sous les acclamations du public.

Un moment inoubliable. De retour au festival de Glastonbury où il avait fait ses débuts en 1999, et où il n’avait plus mis les pieds depuis 2016, les membres du groupe Coldplay a invité Michael J. Fox à les rejoindre sur scène pendant leur prestation, ce samedi 29 juin. Le comédien de 63 ans, atteint de la maladie de Parkinson depuis 1991, s’est présenté sur un fauteuil roulant pour interpréter le tube «Fix You» avec Chris Martin et le reste du groupe. Un moment immortalisé dans une vidéo partagée par le site américain Variety.

Michael J. Fox plays guitar with Coldplay during “Fix You” at #Glastonbury2024. pic.twitter.com/VgLYgXaq6B — Variety (@Variety) June 29, 2024

«La principale raison pour laquelle nous sommes dans un groupe, c’est parce que nous avons vu ‘Retour vers les futur’», a lâché Chris Martin, le leader de Coldplay, devant une foule en liesse. «Donc merci à toi Michael, notre héros», a-t-il continué. «Avec son solo de Chuck Berry et la manière dont il a frappé Biff (un personnage du film, ndlr), mesdames et messieurs, merci d’accueillir Michael J. Fox sur scène», a-t-il crié au moment où le comédien se présentait sur scène.

Durant sa performance, le groupe a multiplié les invitations sur scène, avec également la présence de la rappeuse Little Simz et de la chanteuse Victoria Canal. Coldplay est devenu une légende du festival de Glastonbury depuis sa première performance en 1999, avant de revenir, trois ans plus tard, afin de remplacer The Strokes à la dernière minute en tant que groupe principal. Chris Martin et sa bande y étaient repassés en 2005, 2011, et 2016.