Les Minions : quelle langue étrange les personnages parlent-ils ?

Les Minions sont de retour dans «Moi, moche et méchant 4», qui sort au cinéma ce mercredi 10 juillet. À cette occasion, CNEWS s'est penché sur l'étrange langage de ces petits serviteurs jaune banane.

«Chiche kebab para tutti», «Bee do bee do bee do», «Poulet tikka masala»... Fidèles, irrésistibles et maladroits, les Minions ne parlent pas notre langue, et pourtant, nous comprenons certains de leurs mots.

Et pour cause, d’après Pierre Coffin, le créateur de ces adorables personnages en salopettes bleues et de leur étrange dialecte, il s'agit d’un mélange de français («tu pues des bras», «pignouf»), d’espagnol, d’italien et d’anglais («bello» pour «hello»).

Les Minions utilisent également certains mots japonais («como taki ?» pour «comment ça va?», «kampaï» pour «santé !») et comptent en coréen (hana, dul, set...).

une langue universelle

Dans une même phrase, Pierre Coffin s'amuse à assembler plusieurs mots qui n’ont aucun rapport entre eux et qui sont donc issues de différentes langues ce qui donne le langage minion, un charabia délirant qui doit quand même coller à l'action et dont on doit comprendre globalement le sens.

Ne soyez donc pas surpris si vous entendez «chipolata», «bido», «poopaye» ou encore le fameux «banana» quand vous vous replongerez dans la franchise, notamment à l'occasion de la sortie du quatrième volet de la saga «Moi, moche et méchant», ce mercredi 10 juillet.

D’ailleurs, c’est Pierre Coffin lui-même qui double chaque Minion depuis le premier «Moi Moche et Méchant» (2010), et ce, dans une seule langue pour tous les pays.