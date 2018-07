Tout savoir sur Un si grand soleil, le Plus Belle la vie de France 2

Après Plus belle la vie sur France 3, et Demain nous appartient sur TF1, c'est au tour de France 2 de lancer son feuilleton quotidien : Un si grand soleil.

Attendue dès la fin de l'été, cette nouvelle saga (dont l'horaire n'a pas encore été communiqué) démarrera avec le retour d'une femme dans sa ville natale, Montpellier, après dix-sept ans d’absence. Exilée depuis tout ce temps en Afrique, où elle exerce le métier d’infirmière, Claire est accompagnée de son fils Théo qui souhaite en savoir plus sur son histoire.

Peu de temps après leur arrivée en France, Claire se retrouve accusée d’un meurtre. Pour se disculper elle va devoir replonger dans les mystères qui entourent le drame qui l'avait poussé à partir, la mort de sa soeur Angèle. Manu, qui ne la laisse pas insensible, est chargé d’enquêter sur l’affaire. Claire retrouve aussi Julien son amour de jeunesse, aujourd'hui père de famille...

En tournage depuis le printemps dans la région de Montpellier, le programme de France 2 souhaite se démarquer de Plus belle la vie et de Demain nous appartient notamment avec une bande musicale plus pop et un ton «plus moderne».

Un si grand soleil gardera cependant les ingrédients qui font le succès des soaps : une bonne dose de romance, une louche de secrets bien enfouis mais qui ne demandent qu’à être déterrés, le tout arrosé d’une cuillère à soupe de suspense, d’intrigues policières (un type d'intrigues qui a permis à Plus belle la vie de booster ses audiences à ses débuts), et d'un soupçon de comédie…

L'ensemble baignera dans un « univers visuel varié et riche avec des histoires attachantes », précise la chaîne. Selon son producteur Tomas De Matteis (La saga Meurtres à…, Plus belle la vie), le feuilleton de France 2 s'attachera particulièrement à la dimension romanesque.

Bientôt le soleil fera partie de votre quotidien



Une grosse machine

Un atelier de 25 auteurs dirigés par Olivier Szulzynger (Plus belle la vie) est chargé de livrer des histoires mettant en scène les 40 personnages que compte la série.

Deux-cent-trente-cinq épisodes de 22 minutes ont été commandés pour être diffusés en pré-access, 60 sont déjà en boîte.

Assuré par trois équipes, au rythme de dix épisodes en dix jours, les tournages ont lieu pour 50% du temps en intérieur, dans un bâtiment de 16 000 m2 spécialement aménagé à Vendargues près de Montpellier.

Le casting

Autour de Mélanie Maudran (Claire) et le jeune Gary Guénaire (qui incarne son fils Théo), on retrouvera notamment Chrystelle Labaude (Section de recherches), Fred Bianconi (Engrenages), Moïse Santamaria (On va s'aimer, un peu, beaucoup), Manuel Blanc (le Chalet), mais aussi Gabrielle Lazure ou encore Valérie Kaprisky (L'année des méduses) dans le rôle d'une journaliste.

