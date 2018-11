Une star de «Game of Thrones» au casting de la série «Quatre mariages et un enterrement»

L’adaptation télé du film culte «Quatre mariages et un enterrement» étoffe son casting et recrute Nathalie Emmanuel et Andie MacDowell.

Comme le rapporte Deadline, l’actrice de «Game of Thrones» Nathalie Emmanuel – alias Missandei, la traductrice de Daenerys Targaryen – a finalement été préférée à Jessica Williams initialement annoncée. La jeune femme de 29 ans jouera le rôle principal de la série.

Elle interprétera Maya, une Américaine qui retrouve des amis à Londres à l’occasion d’un mariage annoncé comme «fabuleux» mais au cours duquel une révélation va totalement bouleverser les vies des invités. «Des relations seront forgées et brisées, des scandales politiques vont exploser, la vie sociale londonienne sera chahutée et des histoires d'amour vont s'enflammer et s'éteindre. Et bien sûr, il y aura quatre mariages ... et un enterrement !» annonce la chaîne américaine Hulu qui la diffusera.

Star, au côté de Hugh Grant, de la comédie romantique culte de Mike Newell sortie en 1994 au cinéma, Andy MacDowell interviendra quant à elle en tant que guest. Elle campera la mère d’Ainsley (Rebecca Rittenhouse), une amie de Maya (Nathalie Emmanuel). Brandon Mychal Smith, Zoe Boyle, Jennie Jacques, Harish Patel, et Guz Khan intègrent eux aussi le casting. La série, produite par Mindy Kaling («The Office»), devrait être dévoilée en 2019.

Pour les nostalgiques, présentation du film «Quatre mariage et un enterrement» à l'époque de sa sortie en salles :