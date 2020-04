Disney+ arrive le 7 avril en France : que réserve la nouvelle plateforme de streaming ?

Le marché de la video à la demande accueillera dès le 12 novembre prochain un nouvel acteur de poids : Disney+. Ce nouveau service de streaming sera d’abord lancé aux États-Unis, au Canada, et en Australie, puis une semaine plus tard en Nouvelle Zélande et aux Pays-Bas, avant d’arriver en France le 7 avril 2020, à un prix de départ de 6,99 euros par mois si on se fie au prix de lancement proposé aux Pays Bas.

Avec une stratégie pour l’instant différente de celle de la reine du binge-watching - alias Netflix qu’elle entend bien concurrencer frontalement - Disney+ a annoncé qu'elle diffuserait ses nouvelles séries au rythme d'un épisode par semaine. Une méthode qui permettrait non seulement de capitaliser sur le buzz suscité par chaque production, mais aussi d’éviter les spoils. La stratégie a aussi été adoptée par la toute nouvelle plateforme AppleTV+ qui propose une diffusion hebdomadaire de ses contenus.

La catalogue de Disney+ est monstrueux. 500 films et 7500 épisodes de séries sont annoncés. En plus du très grand nombre de programmes Disney existants, qui comprend évidemment ses classiques de «Blanche Neige» à «La Reine des Neiges» en passant par «Le Roi Lion» et les films à venir, elle proposera les catalogues des franchises tombées dans son escarcelle : Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic… Grâce au rachat (qualifié de deal du siècle) de la Fox pour la somme astronomique de 71 milliards de dollars, Disney pourra même diffuser «Les Simpsons» dont les 30 saisons représentent 600 épisodes.

Côté séries-maison Mickey met la main au porte-monnaie puisque The Hollywood Reporter rapporte des budgets colossaux de 25 millions de dollars par épisode (à titre d’exemple chaque épisode de la saison 8 de « Game of Thrones » aurait coûté 15 millions de dollars).

Dès le lancement du service, les abonnés auront la possibilité de visionner les créations originales «The World According to Jeff Goldblum» ou encore «The Mandalorian» de Jon Favreau avec Pedro Pascal («Game of Thrones ») dans le rôle-titre. Les aventures d’un chasseur de primes dans une galaxie débarrassée de l’Empire et dont l’intrigue se situe après les événements du Retour du Jedi (épisode VI), mais avant la naissance du Premier Ordre (épisode VII). Une nouvelle série dans l’univers Star Wars qui précédera une autre, «Obi-Wan Kenobi » avec Ewan McGregor attendue pour 2021.

Disney+ a par ailleurs d’ores et déjà annoncé des reboots de «Treize à la Douzaine», «Journal d’un dégonflé », «Une Nuit au Musée» et «Maman, j’ai raté l’avion».

De nombreuses séries Marvel sont également annoncées : «Hawkeye», «WandaVision», «The Falcon and the Winter Soldier », «She Hulk», «Moon Knight», «Ms. Marvel», «Loki»… Des fictions supervisées par Kevin Feige et des personnages bien connus accompagnés de petits nouveaux, soit de quoi peut-être lancer une nouvelle phase pour le MCU…