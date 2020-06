Marvel : Wolverine, premier X-Men à apparaître dans Black Panther 2 ?

C'est l'une des questions principales qui taraude les fans de Marvel : quand les X-Men vont-ils faire leur apparition dans un film du MCU ? Selon des rumeurs, c'est Wolverine qui pourrait ouvrir le bal, dans Black Panther 2.

L'apparition du célèbre mutant griffu dans ce film, dont la sortie est prévue en mai 2022, est évoquée par le site spécialisé We Got This Covered. Et l'hypothèse fait sens dans l'univers Marvel.

Le squelette – et les griffes – de Wolverine sont en effet recouverts d'adamantium. Or, celui-ci est en partie constitué de vibranium, métal que l'on trouve au... Wakanda. Logan pourrait ainsi se rendre dans la patrie natale de Black Panther, pour en apprendre plus sur son histoire et sa transformation auprès de T'Challa et de sa sœur, la scientifique Shuri.

Apparition dans une scène post-générique ?

Un trajet déjà effectué par Bucky Barnes, le Soldat de l'Hiver, qui s'est lui aussi rendu dans ce royaume africain après des expériences scientifiques traumatisantes. Ses hôtes lui ont d'ailleurs confectionné un nouveau bras en vibranium.

Les sources de We Got This Covered précisent toutefois que Wolverine n'aurait qu'un rôle minime dans Black Panther 2, pour ne pas attirer toute l'attention sur lui. Il pourrait donc s'agir d'une courte apparition dans le film, voire dans une scène post-générique.

Si cette participation venait à se confirmer, resterait alors à Marvel à trouver un acteur pour remplacer le charismatique Hugh Jackman, qui a campé Wolverine pendant deux décennies. D'autres personnages des X-Men pourraient suivre dans les prochaines super-productions de la firme.

Disney, qui possède Marvel, a acheté en mars 2019 la société 21th Century Fox, qui détenait notamment les droits des X-Men.

