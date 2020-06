Marvel : la liste complète des prochains films jusqu'en 2022

Comme «Black Widow», avec Scarlett Johansson, qui sortira finalement sur les écrans en novembre, les films de l'écurie Marvel ont été repoussés en raison de l'épidémie de coronavirus. CNEWS fait le point sur le calendrier du MCU qui entre dans sa phase IV.

«Black Widow», de Cate Shortland (28 octobre 2020)

Premier long-métrage de la phase IV et 24e de l’univers cinématographique Marvel, ce thriller d’explosif s’intéresse à Nathasha Romanoff, alias Black Widow, incarnée à l’écran par l’actrice Scarlett Johansson. L’intrigue se situe bien avant que la super-héroïne ne rejoigne la saga Avengers (dans laquelle elle trouve la mort, se sacrifiant pour récupérer la pierre de l’âme), et après les événements de «Captain America : Civil War». L’espionne russe partira à la recherche de son passé et devra se battre contre le méchant Taskmaster. On verra aussi la venue de Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh.

«The Eternals», de Chloé Zhao (10 février 2021)

Après «Avengers : Endgame», Marvel dévoile une toute nouvelle galerie de personnages créés par Jack Kirby dans les comics en 1976. Fruit des expériences scientifiques des Célestes, les Eternels, sorte d’extraterrestres aux corps imprégnés d’énergie cosmique, vivent au milieu des humains sur la Terre. Face à la menace d’une guerre civile, ils vont devoir s'unir pour combattre les Déviants. Au casting, on retrouvera Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo Sunen), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), ou encore Kit Harington, inoubliable Jon Snow dans la série «Game of Thrones», dans la peau du Chevalier noir, et Gemma Chan dans le rôle de Circé.

The cast of Marvel Studios’ The Eternals takes the stage at the #D23Expo pic.twitter.com/TR1gYEEq1w — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», de Destin Daniel Cretton (5 mai 2021)

L’annonce de ce projet avait été faite lors du Comic-Con de San Diego en 2019 par le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Shang-Chi, alias «Le Maître du Kung Fu», affrontera le Mandarin, leader du groupe terroriste des Dix Anneaux, qui est joué par Tony Leung. L’acteur canadien Simu Liu tiendra le rôle-titre. C’est la première fois qu’un héros d’origine asiatique sera mis au premier plan dans l’univers Marvel. La rappeuse et actrice américaine Awkwafina serait également de la partie.

«Spider-Man : Homecoming 3», de Jon Watts (27 octobre 2021)

La suite du film «Spider-Man : Far From Home» et troisième aventure solo de l’homme-araignée conclue par un pacte entre Marvel et Sony, verra le retour de Tom Holland. Le jeune acteur qui prête ses traits à Peter Parker sera entouré de la comédienne et chanteuse Zendaya («Euphoria»), laquelle jouera Michelle Jones, son amoureuse surnommée «MJ».

«Thor : Love and Thunder», de Taika Waititi (9 février 2022)

Le dieu du Tonnerre et prince d'Asgard, interprété par Chris Hemsworth toujours armé de son marteau, aura droit à un quatrième volet réalisé par le cinéaste néo-zélandais («Thor : Ragnarok») qui tournera également le prochain film de l’univers Star Wars. Les fans retrouveront Tessa Thompson et Natalie Portman qui se glissera de nouveau dans le costume de Jane Foster et devrait prendre du galon.

© Marvel

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness», de Sam Raimi (23 mars 2022)

Après un premier volet sorti en 2016, le neurochirurgien Stephen Strange, passé maître dans les arts magiques et mystiques, reviendra sur les écrans, toujours campé par Benedict Cumberbatch.

© Marvel

Il sera rejoint par Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, Benedict Wong en Wong, ainsi que Chiwetel Ejiofor dans la peau de Karl Mordo. L’intrigue de ce long-métrage sera intimement liée à la série «Wandavision» de Disney+.

«Black Panther 2», de Ryan Coogler (4 mai 2022)

Avec plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde, la première adaptation au cinéma des histoires du premier super-héros noir de l’univers Marvel avait explosé au box-office en 2018. La suite sera de nouveau réalisée par Ryan Coogler, et signera le retour du roi de Wakanda. Et avec T’Challa, joué par Chadwick Boseman.

«Captain Marvel 2» (6 juillet 2022)

L’actrice Brie Larson reprendra ses pouvoirs dans les nouvelles aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui pourrait être réalisée par Michelle MacLaren. Mais aucun nom n'a été confirmé. Avec le premier film sorti en 2019 qui mettait en scène le combat contre Thanos, la Maison des Idées avait fait d’une femme son héroïne.

‘Captain Marvel 2’ est officiellement daté au 8 juillet 2022 (date US). pic.twitter.com/TLFzKPIjeu — Marvel Story (@MarvelsStory) April 3, 2020

On attend encore les dates de sortie de «Blade» avec Mahershala Ali, «Deadpool 3» avec Ryan Reynolds, «Ant-Man 3» de Peyton Reed qui met en scène Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), ainsi que «Les Gardiens de la galaxie 3» qui pourrait ne pas voir le jour avant 2023.

Retrouvez toute l'actualité cinéma ICI.