Voici les images de «Aya et la sorcière», premier film d’animation en 3D des Studios Ghibli

Des images de «Aya et la Sorcière», le premier film en 3D de la prestigieuse histoire des Studios Ghibli, ont été dévoilées.

Les fans de la très vénérable maison qui a vu naître des chefs d'oeuvre comme «Mon voisin Totoro» vont-il crier à l'hérésie ? Force est de constater que le résultat de l'utilisation des techniques 3D changent du tout au tout l'univers traditionnel auquel Ghibli nous avait habitués.

Aurait-il succombé aux sirènes du marché avec une production sinon plus «simple», plus rapide et moins coûteuse? Goro Miyazaki («Les Contes de Terremer», «La Colline aux coquelicots»), a choisi de travailler sur ordinateur plutôt que le dessin image par image d'orfèvre auquel son père Hayao Miyazaki, maître incontesté de l'animation, s'est attelé avec acharnement toute sa vie. Si les deux hommes ont été en froid pendant une longue période, il semblerait néanmoins qu'Hayao ne soit pas farouche à ce changement de style révolutionnaire adopté par la nouvelle génération (et monnaie courante dans les grosses productions occidentales), étant lui-même crédité superviseur du projet sélectionné à Cannes cette année.

La forme s'avère peut-être déroutante, mais les thèmes chers à la maison semblent être quant à eux toujours bien présents, avec une jeune héroïne contrainte à la débrouillardise au coeur de l'action, des aventures pour grandir, des sorcières et même un petit chat noir qui n'est pas sans rappeler celui de la petite Kiki...

«Aya to Majo», qui signifie «Aya et la Sorcière» est adapté du roman «Earwig and the Witch» («Earwig et la sorcière») de Diana Wynne Jones, l’auteure du «Château de Hurle» qui a déjà inspiré un célèbre film d’animation du Studio Ghibli, à savoir «Le Château ambulant», sorti en salles en 2004. L’histoire du livre est celle d’une orpheline adoptée par une sorcière qui découvre une nouvelle vie pleine de magie...

Les téléspectateurs japonais découvriront le film à l'automne sur la chaîne NHK. En attendant que les fans français puissent le voir en nos contrées et peut-être finalement se laisser charmer par la nouveauté, voici quelques images.

