La Maison Lumni : France TV va faire réviser les enfants durant tout l'été

Après avoir accompagné les enfants dans leur scolarité durant le confinement en proposant les cours et l’émission «La Maison Lumni», France Télévisions restera mobilisée tout l'été en s'associant au dispositif «Vacances apprenantes».

Concoctés en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, Lumni, France 2 et France 4, les deux nouveaux rendez-vous quotidiens baptisés «Les Cahiers de vacances Lumni» et «Le jeu Lumni», tous les deux animés par le nouveau visage fort du service public Alex Goude (déjà à la tête de «La Maison Lumni» tous les jours à 9h55, sur France 2, jusqu'au 3 juillet et «Jouons à la Maison» le soir sur France 3), proposeront de «réviser en s’amusant».

Diffusé du lundi au vendredi à 9h55 sur France 2, puis à 11 heures sur France 4, «Les cahiers Lumni» est une émission en deux parties qui proposera tout d'abord des révisions, puis qui se consacrera à des ateliers pratiques et à la découverte. Chaque jour, une notion différente sera abordée par un professeur principal et approfondie par trois professeurs sous forme de cours de 3 minutes. «Par exemple, en étudiant la notion de triangle, nous parlons géographie avec « le triangle des Bermudes », histoire avec les pyramides d'Egypte, mathématiques évidemment avec les différents types de triangles, mais aussi musique avec l'instrument, le triangle. Nous retrouvons également Adrien et son Labo. Le professeur de SVT malicieux complète à sa manière les explications sur la notion du jour», annonce France TV. Le programme mettra aussi chaque jour en valeur une région et proposera par ailleurs des activités manuelles, de la cuisine, du sport…

Toujours du lundi au vendredi, mais à 13h30, place ensuite au «Jeu Lumni » sur France 4. Destiné à «renforcer ses connaissances et bien se préparer à la rentrée», il s’agit d’un parcours virtuel, intégré en plateau, dans lequel deux enfants, depuis leur domicile, progressent en répondant à 5 questions chacun. Plus ils trouvent de bonnes réponses, plus ils avancent et peuvent remporter de cadeaux. Chaque question est suivie d'une explication donnée par un professeur des écoles, présent en plateau, ce qui permet une mini-révision de la leçon concernée.

Une manière d’aborder le programme scolaire de façon ludique qui devrait continuer de plaire aux téléspectateurs, enfants comme parents. Le succès très mérité de la sympathique «Maison Lumni» a été tel qu’il pourrait remettre en cause la fermeture de France 4 prévue normalement le 9 août prochain… Au vu du rôle joué par le service public durant la crise sanitaire, le ministère de la Culture se poserait en effet désormais la question d’un maintien. « On attend… » a déclaré Takis Candilis, directeur général délégué aux programmes de France Télévisions, lors de la conférence de presse organisée en ligne à l’occasion du Festival du film d’animation d’Annecy, mercredi 17 juin. « En attendant, nous travaillons sur différentes grilles possibles ». Quoi qu'il en soit, les vacances promettent d'être studieuses mais aussi joyeuses.

