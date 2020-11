The Crown : la réplique de la robe de mariée de Diana a nécessité quatre mois de travail

Recréée pour les besoins de la quatrième saison de The Crown, à voir depuis ce dimanche sur Netflix, la robe de mariée de Lady Diana a pris plus de quatre mois à être conçue.

Même s'il ne s'agit pas d'une réplique exacte, le résultat est prodigieux. Difficile même de trouver des différences entre la robe portée par l’actrice Emma Corrin et celle que portait la princesse Lady Di le jour de son union avec le prince Charles, le 29 juillet 1981.

© Pool/AFP

Si l’authentique, admirée par plus de 700 millions de téléspectateurs à travers le monde, avait nécessité deux mois de plus pour sa conception, celle de la série a mobilisé le travail minutieux de nombreux costumiers chargés de s’approcher au plus près du majestueux rendu de l’originale, faite de soie ivoire, de taffetas pur et de dentelle antique, ainsi que de 10000 perles de nacre et paillettes, et une (majestueuse mais très encombrante) traîne de près de huit mètres.

Pour les aider dans cette tâche minutieuse, les petites mains de Netflix ont pu compter sur une précieuse expertise : celle des stylistes personnellement choisis à l’époque par Lady Diana elle-même, à savoir David et son ex épouse Elizabeth Manuel. Engagés en tant que conseillers par la production, ils ont en fait conçu une quarantaine de répliques de tenues de la princesse Diana pour les besoins de The Crown.

A l’époque du mariage, le duo de stylistes avait tout fait pour garder secret le design de la robe. « Après avoir montré le croquis à la princesse, je l’ai déchiré. Je ne voulais pas qu’il y ait de fuites sur le design de la robe », avait confié le designer à TheExpress.co.uk. « On voulait absolument que cette robe soit une surprise, on ne l'a même pas essayée sur Diana », révélait Elizabeth à People en 2011.

L’histoire raconte aussi que la princesse avait tellement perdu de poids avant le jour du mariage que le corsage qu’elle portait en dessous avait dû être recousu directement sur elle et que la robe avait été ajustée grâce à une broche cachée sous l’étiquette, un bijou discret mais en or 18 carats serti de précieux diamants blancs. Un accessoire que l’actrice Emma Corrin n’a quant à elle pas eu la chance de porter à l’identique. Porter la copie de cette tenue iconique restera néanmoins à jamais gravé dans sa mémoire. «Nous étions en train de filmer la scène où vous la voyez pour la première fois dans la robe de mariée, a expliqué l'actrice. J'avais une équipe de dix personnes pour m'aider à la mettre parce qu'elle est imposante. Je suis sortie et tout le monde était totalement silencieux, a-t-elle expliqué. Plus que toutes les autres tenues que je porte dans la série, celle-ci...c'est tellement elle (Lady Di, ndlr)».