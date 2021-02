Les meilleurs jeux de société pour jouer à deux

Marre des échecs, du Puissance 4, ou de l'éternelle bataille navale ? Pas de panique, il existe beaucoup d'autres jeux conçus pour deux joueurs. Voici dix incontournables pour animer vos soirées de couvre-feu, alors que la Saint-Valentin approche et que le dîner dans un grand restaurant est à oublier pour faire plaisir à votre moitié.

LE BLUFFEUR : SCHOTTEN TOTTEN

Le principe : Prendre le contrôle de plusieurs bornes, en réalisant de meilleures combinaisons de cartes que celles de l'adversaire.

Idéal si : Stratégie, bluff et pincée de hasard sont pour vous une bonne recette. Schotten Totten a détourné certains codes du poker et le résultat est très satisfaisant : des règles simples, mais des possibilités de tactiques infinies.

D'autant plus que le tirage des cartes rajoute une dimension assez excitante (et parfois frustrante) au jeu. Méfiez-vous, si vous perdez, vous risquez d'avoir envie de prendre votre revanche...

Dans le même esprit : Le poker (2 à 10 joueurs).

LE CLASSIQUE ADAPTÉ : CATAN DUEL

Le principe : Développer sa colonie en utilisant des ressources. Ce jeu est en réalité une adaptation pour 2 du jeu à succès Les Colons de Catane (3 à 4 joueurs).

Idéal si : Vous aimez Les Colons de Catane. L'adaptation 2 joueurs n'appauvrit en rien la version originale : on y retrouve le concept de développement d'une colonie, la nécessité de faire preuve de tactique (peut-être encore plus dans cette adaptation), et le côté prenant du jeu. Par contre, il n'y a pas de plateau de jeu. Chaque joueur développe sa principauté avec des cartes devant lui.

Si vous ne connaissez pas Les Colons de Catane, Catan Duel vous convaincra tout aussi facilement. Le jeu, captivant, offre de nombreuses possibilités de stratégie et séduit par ses retournements de situation.

Le dernier point fort de Catan Duel est peut-être sa rejouabilité. Les cartes proposent une grande variété d'événements et de configurations. Résultat, il est tout à fait possible d'y jouer trois fois de suite sans perdre une once de plaisir.

Dans le même esprit : 7Wonders Duel (2 joueurs).

L'utra-rapide : Dobble

Le principe : Dobble est un jeu de cartes qui se décline en cinq minis-jeux (pour un duel, on recommande surtout «Le puis» et «La tour infernale»). Le but général est toujours le même : être le premier à repérer le symbole identique entre deux cartes. Il s'agit donc d'un jeu de rapidité et de concentration.

Idéal si : Vous cherchez à vous occuper pendant la cuisson des pâtes. Règles faciles à comprendre, temps d'installation record et partie réalisée en moins d'une minute (enfin, si vous êtes vifs d'esprit) : Dobble fera le bonheur des personnes pressés. Mais être simple et efficace n'est pas son seul atout. Le jeu possède un certain don pour éveiller les esprits compétiteurs, ce qui ravira les amateurs de challenges.

Dans le même esprit : Jungle Speed (2 à 10 joueurs).

LE «SIMPLE ET EFFICACE» : BRAVERATS

Le principe : Sur le même modèle que la bataille, les joueurs font «s'affronter» leurs cartes. Celle dont la valeur est la plus haute l'emporte. A condition de ne pas être affectée par un pouvoir spécial...

Idéal si : Vous cherchez un jeu familial. BraveRats est un divertissement sans prétention, parfait pour jouer avec des enfants : les règles sont simples, les parties rapides, tout s'enchaîne vite... Et pour le bonheur des parents, BraveRats a l'avantage de se débarrasser du côté redondant de la bataille. Les cartes disposent ainsi de capacités spéciales, et des variantes peuvent être jouées pour ramener un peu de nouveauté dans le concept.

Atout supplémentaire : il s'agit d'un jeu de cartes minimaliste, autrement dit, il rentre très bien dans une valise.

Dans le même esprit : Love Letter (2 à 6 joueurs).

LE STRATÉGIQUE : MR JACK

Le principe : L'un des joueurs campe Jack l'Eventreur, tandis que l'autre endosse le rôle de l'inspecteur. Si vous êtes Mr Jack, il faut garder votre identité secrète. Mais si vous êtes l'inspecteur, vous devez mettre tout en oeuvre pour démasquer le célèbre assassin.

Idéal si : Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau de Sherlock Holmes. Mr Jack est extrêmement immersif : il dispose d'un plateau, de jolies cartes, et l'ambiance «mystère britannique» vous séduira à coup sûr.

Au-delà de l'aspect du jeu, c'est surtout la possibilité de pouvoir jouer l'un ou l'autre des rôles qui est intéressante. Les objectifs sont différenciés et par conséquent, les stratégies aussi (si vous êtes débutant, on vous conseille d'ailleurs de camper l'inspecteur). Ce principe permet donc d'aligner les parties de Mr Jack sans jamais se lasser.

Attention quand même : le jeu est complexe, il vous faudra une ou deux parties pour le prendre en main. Mais une fois que les personnages sont maîtrisés, il ne reste plus qu'à se plonger dans l'un des deux rôles... Et on vous garantit que les heures de couvre-feu passeront tout de suite plus vite.

Dans le même esprit : Mysterium (2 à 7 joueurs).

Le coopératif : The Mind

Le principe : Dans The Mind, tous les joueurs forment une équipe. Ils doivent placer tour à tour des cartes dans l'ordre croissant... mais la communication verbale est interdite. Celui qui pense avoir la plus petite carte la pose en premier, et ainsi de suite. En bref : The Mind mettra à l'épreuve vos dons télépathiques.

Idéal si : Vous êtes un peu mauvais joueur et vous n'avez pas envie d'être battu(e) par votre partenaire. Dans The Mind, tout est une question de coopération. Pas de compétitivité, mais de l'écoute et de la concentration pour atteindre ensemble le dernier niveau.

The Mind a également la particularité de tester le «feeling» entre deux personnes : un parti pris original qui vaut la peine qu'on s'y intéresse, au moins pour les nombreux fous rires en cours de partie.

Dans le même esprit : Dixit (3 à 6 joueurs).

L'indémodable : Abalone

Le principe : Être le premier à faire sortir six billes de l'adversaire hors du plan. Un jeu au concept ultra-simple, qui demande réflexion et anticipation.

Idéal si : Vous êtes un adepte des grands duels cérébraux. Abalone propose des parties d'environ 20 minutes où, comme dans les échecs, la stratégie est omniprésente. Vous pourrez donc prendre plaisir à élaborer des tactiques, piéger votre adversaire ou vous sortir d'une mauvaise passe, en sachant que rien, dans ce jeu, ne dépend du hasard.

Dans le même esprit : Kamon (2 joueurs).

Le déductif : Check List

Le principe : Deviner les «lettres secrètes» que son adversaire tient dans la main. Un jeu de déduction, qui implique d'être à l'aise avec la langue française (mais rassurez-vous, pas besoin d'avoir une licence de lettres).

Idéal si : Vous aimez les jeux de déduction, mais vous commencez à en avoir assez de Mastermind. Check List propose un concept original qui permet à la fois d'exercer son côté stratège via la dissimulation de ses propres cartes, et sa fibre d'enquêteur, en tentant de deviner celles de l'autre.

Check List est un jeu facile à prendre en main et assez calme. Pas de stress, juste de la réflexion, et des parties d'environ 15 minutes. En bref, un très bon allié pour la pause goûter de 17h.

Dans le même esprit : Mastermind (2 joueurs)

L'immersif : Escape Tales

Le principe : Résoudre un maximum d'énigmes pour progresser dans le scénario. Escape Tales surfe ainsi sur la tendance des escape games : chaque boîte comporte plusieurs aventures à réaliser chez soi. Par exemple, dans «Escape Tales : Low Memory», les joueurs se trouvent plongés dans un univers futuriste et élucident (ou pas) le mystère d'Elizabeth, une mère de famille confrontée à une brusque perte de mémoire.

Idéal si : La fermeture des escape games à cause de la pandémie vous a brisé le coeur. Escape Tales permet d'installer une véritable ambiance et d'immerger totalement les joueurs dans l'histoire. D'abord par les scénarios, originaux et flirtant parfois avec le paranormal, mais aussi par le concept «d'exploration» de différents lieux grâce à des jetons.

L'idée de choix permet à Escape Tales de se démarquer des autres escapes games de salon : les joueurs doivent prendre des décisions à certains moments de l'histoire, ce qui influence la suite du jeu. Les issues du scénario sont donc multiples.

Quant aux énigmes, elles ont l'avantage d'être complexes sans être insurmontables (l'application du jeu offre des indices en cas de difficultés). Escape Tales est donc un parfait juste milieu. Et, en cas de reconfinement, une parfaite évasion.

Dans le même esprit : La gamme Unlock (2 à 6 joueurs).

Le réflexif : Quarto

Le principe : Aligner quatre pièces aux caractéristiques communes. Toute la difficulté réside dans le fait que ce n'est pas vous qui choisissez les pièces que vous jouez, mais votre adversaire...

Idéal si : Vous cherchez un jeu de réflexion aux parties assez rapides (15 à 20 minutes environ). Le principal atout de Quarto est qu'il «oblige» à s'impliquer dans le jeu de l'adversaire : impossible de faire de la stratégie dans son coin, puisqu'il faut sélectionner des pièces qui ne favoriseront pas l'autre. Cette dimension d'attaque ravira les compétiteurs.

De la même manière, les pièces imposées forcent à se réadapter constamment et à faire preuve de vigilance. En bref : un jeu de stratégie ultra-complet, qui offre de beaux affrontements et change des carcans habituels.

Dans le même esprit : Kamon (2 joueurs).

A noter que l'éditeur incontournable de jeux en France, Asmodée, profite du succès grandissant des jeux de plateau pour lancer une opération spéciale pour la Saint-Valentin, réservée aux Parisiens et habitants de la petite couronne.

Dès demain, les amateurs, comme ceux qui voudraient faire leurs premiers pas au-delà des classiques Monopoly et Risk, peuvent tenter leur chance pour se faire livrer à domicile un exemplaire gratuit d'un jeu devenu culte, comme Catan duel, Abalone ou encore Jaipur, entre autres. Il faut pour cela envoyer demain, samedi 13, le code 1JEUPOUR2 au 0644649754.

Merci au Village du jeu (Bailleul, Nord) pour avoir donné des conseils sur la sélection et permis de tester plusieurs jeux.

