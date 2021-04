Lily-Rose Depp de nouveau en couple avec Timothée Chalamet ?

Lily-Rose Depp et son ex-petit ami Timothée Chalamet passent beaucoup de temps ensemble, rapporte la presse people américaine, qui pressent que les deux ex petits-amis pourraient de nouveau être ensemble.

C’est une séance shopping effectuée à New York le week-end dernier qui a particulièrement retenu l’attention. Accompagné de Lily-Rose, l’acteur lui aurait acheté pleins de jolis cadeaux. « Ils sont venus ensemble et ont tous les deux fait un tour. (...) Pendant que Lily regardait quelque chose dehors, il lui a acheté une robe rapidement comme cadeau secret (...) Il était adorable et est toujours courtois avec la créatrice et les employés de la boutique (Verameat, ndlr)», a raconté un témoin à ET.

Très heureuse de cette publicité, la marque de vêtements en a profité pour détailler les emplettes en question, révélant notamment que Timothée Chalamet avait offert à Lily-Rose Depp la robe «Lovely Lips» en velours noir, à 120 dollars (près de 100 euros).

Is love in the air yet again for Timothee Chalamet and Lily-Rose Depp? https://t.co/djfim1j70o — Entertainment Tonight (@etnow) April 20, 2021

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet sont sortis ensemble pendant plus d'un an, jusqu'à leur séparation annoncée en avril 2020. La presse people avait ensuite prêté à l’acteur une brève romance avec Eiza Gonzales.

Très discrets sur leur histoire, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet avaient foulé en 2019 le tapis rouge du film The King, tous les deux entourés de l’équipe du film.

Alberto PIZZOLI / AFP

Dans The Drew Barrymore Show, Lily-Rose avait expliqué combien garder sa vie privée pour elle était très important. « La valeur de la vie privée m’a été inculquée dès mon plus jeune âge », avait expliqué la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, confiant appliquer des règles strictes pour ne pas mêler vie privée et vie professionnelle.

De nouveau ensemble ou pas, l'avenir le confirmera peut-être. En tous les cas l’alchimie entre eux est visible à l’écran dans ces séquences du film The King, dans lesquel ils incarnent deux jeunes gens promis l’un à l’autre…