Assistance respiratoire, testament... Pink revient sur son combat contre le Covid

Pink fait partie des nombreuses stars à avoir été touchées par le Covid-19. La chanteuse, qui avait été placée sous assistance respiratoire, revient sur le difficile combat qu’elle a mené.

Une bataille qu’elle a cru un moment être en train de perdre, à tel point qu’elle avait demandé à faire rédiger ses dernières volontés, comme elle l’a confié à Mark Wright lors d'une interview pour Extratv, ce lundi 3 mai.

« C'était tellement critique que j'ai réécrit mon testament », a fait savoir la chanteuse avant de préciser : « J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit : 'J'ai besoin que tu dises à Willow (sa fille, ndlr) combien je l'aime'. C'était vraiment terrifiant. »

La chanteuse a dévoilé avoir été assaillie par des questions existentielles, et s’être inquiétée de savoir comment vivraient ses enfants Willow et Jameson sans elle. « Est-ce qu'ils vont réussir dans ce monde ? Et qu'est-ce que je dois leur dire si c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de leur dire quelque chose ? », s’était-elle demandé alors que sa situation devenait critique.

Un don d'1 million de dollars

« Il y a beaucoup de nuits où j'ai pleuré. Je n'ai jamais prié autant de ma vie », avait déjà confié l’artiste sur Instagram en avril dernier, annonçant qu’elle et son fils souffraient du Covid. « Jameson a été très, très malade et ça fait peur. Il allait mieux, puis ça s'est empiré et j'ai été sous assistance respiratoire pour la première fois depuis trente ans et c'est très effrayant pour moi. »

Maintenant qu’elle se sent mieux, la star dit désormais profiter de chaque instant. Reconnaissante envers les soignants, elle a fait don d’un million de dollars aux hôpitaux.