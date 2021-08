Meghan Markle célèbrera ce mercredi son 40e anniversaire avec une fête qui s'annonce somptueuse

Meghan Markle s’apprête à fêter ce mercredi 4 août son quarantième anniversaire. L’épouse du prince Harry aurait fait appel à la star des organisateurs de fêtes hollywoodiennes pour célébrer l’événement.

Recommandé par Oprah Winfrey, Colin Cowie est très apprécié des stars pour « ses fêtes fabuleuses ». Kim Kardashian, Jennifer Aniston ou encore Tom Cruise se sont déjà offert ses services.

Tout devrait donc être prévu dans les moindres détails pour que les 40 ans de Meghan Markle restent inoubliables. C’est dans une ambiance champêtre que Colin Cowie devrait plonger le manoir de Montecito de Meghan et Harry, croit savoir le Sun qui donne des détails sur la soirée.

Le duc de Sussex aurait lui-même commandé un gâteau au boulanger local Posies & Sugar, spécialiste des desserts aux très jolies décorations florales. 65 invités, des proches et des amis de Meghan, seraient attendus. Le couple veillera néanmoins à ce que soient bien respectées les règles sanitaires actuellement en vigueur en Californie, est-il précisé.

Peu de chance en tous les cas que le père de Meghan ne fasse partie des convives. Dans un récent entretien accordé à Fox News, Thomas Markle a fait savoir qu'il était prêt à attaquer sa fille en justice pour retrouver ses droits de grand-père. « J'emmènerai Harry et Meghan devant le tribunal aux États-Unis pour voir mes petits-enfants (...) dans un futur très proche », a déclaré celui qui regrette de ne pas avoir revu sa fille depuis des années et n’avoir jamais rencontré ses petits-enfants Archie et Lilibet.