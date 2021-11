Tricherie dans Koh-Lanta : après un déferlement de menaces, la production appelle au calme

Alors que plusieurs aventuriers continuent d’être menacés ou harcelés en ligne, et ce malgré les messages d’avertissement de TF1 et de la production du jeu, la société ALP, qui produit Koh-Lanta, appelle de nouveau au calme, insistant cette fois aussi sur le fait « qu’aucun aventurier » n’aurait dénoncé le candidat Teheiura, disqualifié la semaine dernière pour avoir accepté la nourriture offerte par des pêcheurs.

« Chers téléspectateurs, malgré les nombreux appels au calme, les aventuriers de Koh-Lanta continuent de recevoir des injures et des menaces de mort. Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement. Aucun évènement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux. Nous dénonçons fermement ce genre de comportement et conseillons aux aventuriers à déposer plainte. Koh-Lanta est un jeu ! », écrivent les représentants d’ALP dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce mardi.

Après l'exclusion de Teheiura pour avoir reçu et consommé de la nourriture en cachette - un manquement grave au réglement de Koh-Lanta comme l'a expliqué Denis Brogniart - certains téléspectateurs s'en sont pris à des candidats qui selon eux auraient dénoncé leur chouchou. Certains fans du Polynésien estiment que le candidat emblématique est victime d'une injustice, d’autant que d'autres candidats ont profité eux aussi de la nourriture qui lui a été offerte par des pêcheurs, et n'ont quant à eux pas été exclus.

Alors qu’il se murmure que c'est un des aventuriers qui serait allé rapporter la tricherie aux équipes lors du tournage, en réalité ce serait les preneurs de son qui auraient entendu le mot 'papaye' à plusieurs reprises dans leurs retours et en auraient fait part à la production. C’est à ce moment-là que cette dernière aurait décidé de lancer une enquête auprès des aventuriers. « On nous a demandés si on avait triché et ce qu’on savait », a expliqué un participant au Parisien.

« On l’a su parce qu’il y a eu des aventuriers qui ont découvert sur le toit de la cabane quelques papayes dans le panier que Teheiura avait tressé. Ils en ont déduit que c’était lui qui les avait posées là. Ça a commencé à jaser sur le camp et les ingénieurs du son ont capté avec leurs perches quelques échanges. La production a donc commencé une enquête. La veille ou l’avant-veille de l’élimination de Teheiura, ils sont venus sur notre île et on a été convoqués, un par un pour savoir qui était au courant », a raconté Claude Dartois à TVMag.

« On a beaucoup discuté et on a décidé de sanctionner la personne qui avait organisé la venue des aliments et pas ceux qui avaient partagé. Teheiura n'a jamais dit avec qui il avait partagé, on connaît ceux qui se sont déclarés. On s'est dit, 'on va sanctionner celui qui a organisé cette tricherie' », avait commenté la productrice Alexia Laroche-Joubert le 10 novembre dernier sur le plateau de « Touche pas à mon poste ».

Déjà plusieurs appels au calme

Les organisateurs et le diffuseur de Koh-lanta avaient déjà appelé au calme à plusieurs reprises au cours de la saison actuelle. Le 27 octobre dernier, Adventure Line Productions avait ainsi mis en garde les internautes dans les colonnes de Ciné Télé Revue après des débordements en ligne : « Koh-Lanta est un programme familial et il est intolérable que ses concurrents aient à faire face à un tel déversement de haine. On est extrêmement attentifs à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pendant les diffusions, et même après. On demande aux aventuriers de nous faire remonter les choses qui les affectent ou qui les choquent. »

TF1, sur son compte Twitter, avait également déjà posté un message quelques heures avant la diffusion d’un épisode : « Chers téléspectateurs, depuis plusieurs semaines, les aventuriers de Koh-Lanta sont régulièrement attaqués sur les réseaux sociaux. Nous tenions à rappeler que l’émission reste un jeu et que les insultes, menaces et messages haineux à l’égard des candidats n’ont pas lieu d’être. Si Koh-Lanta est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire dans la bienveillance et le respect d’autrui ». Des alertes qui n'ont pas suffi à calmer tous les (petits) esprits.