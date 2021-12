Finale de Koh-Lanta la Légende : de qui Claude a le plus peur ?

Claude, affrontera Ugo et Laurent lors de l’épreuve finale des poteaux qui sera retransmise mardi prochain. Si l’aventurier n’a pas l’habitude de craindre ses adversaires, il confie qu’un de ses deux rivaux pourrait bien avoir l’ascendant sur lui.

«Il force le respect par ses performances. Il a toujours été en danger. N'importe qui perdra face à Ugo au vote final. Même face à un ami, il aurait mon vote», a déclaré Claude dans une récente pour Télé Star parue ce lundi 6 décembre.

Le papa de 43 ans est dit-il quoi qu’il arrive heureux de son parcours. «Je n'ai pas triché sur mon investissement. Je suis content de mon aventure et de ma capacité d'adaptation», clame-t-il. On appréciera le choix du mot «triché» à l’heure où plusieurs participants de «Koh-Lanta La Légende» sont soupçonnés d’avoir consommé de la nourriture en cachette en dépit du règlement très strict à ce sujet et qui a valu déjà l’exclusion de Teheiura.

Longtemps chouchou du public pour ses performances hors-normes, Claude, qui n’a jamais remporté Koh-Lanta, va-t-il enfin gagner le jackpot ? Il a en tous les cas déjà imaginé ce qu’il en ferait, et pour lui pas question de flamber les 100.000 euros : «Cela mettrait juste du confort dans ma vie et constituerait peut-être un apport pour un projet immobilier».

L’aventurier a aussi des projets à la télé. «J'ai reçu des projets d'émissions en tant que présentateur», a-t-il confié, «des jeux sur le dépassement de soi». Cependant, ces projets ne sont pas encore signés. « ls verront ou pas le jour. Cela ne dépend pas de moi», a-t-il dit.

En attendant les téléspectateurs se réjouissent qu’il soit en finale face à Ugo et Laurent.