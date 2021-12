The Witcher saison 2 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

La saison 2 de «The Witcher» est enfin disponible ce vendredi 17 décembre. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Basée sur la série de romans d'Andrzej Sapkowski, dont l'oeuvre a également inspiré la saga de jeux vidéo à succès éponyme, et pilotée par Lauren S. Hissrich, The Witcher a rencontré un succès monumental suite au lancement de sa première saison sur Netflix, en décembre 2019. Oui, ça commence à dater !

Les téléspectateurs ont découvert un Henry Cavill proche de la perfection sous les traits de Geralt de Riv, un sorceleur chasseur de monstres dont le chemin – et le destin – croise celui de la princesse Ciri, et de la magicienne Yennefer. Cette saison 1, déclinée en 8 épisodes, a permis de construire les fondations de l’arc narratif des personnages principaux. Même s’il faut reconnaître que les multiples sauts temporels ont rendu la compréhension globale particulièrement difficile dans un premier temps.

Une date de diffusion qui a fait long feu

Tout avait pourtant bien commencé, avec le lancement du tournage de la saison 2 au début de l’année 2020 à Londres, dans un monde pas encore paralysé par le COVID-19. Ce qui n’a pas duré longtemps. Comme toutes les autres productions, The Witcher a été contraint de se mettre à l’arrêt en mars 2020, notamment suite au test positif d’un des nouveaux venus au casting, Kristofer Hivju.

En juin, le compte Twitter officiel de la série annonçait une reprise du tournage pour le 17 août.

I’m dusting off my lute and quill,



I have some news, some mead to spill:



After all the months we’ve been apart



It’s time for production to restart.



The Witcher and his bard – who’s flawless,



Will reunite on set 17 August. — The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020

Mais au mois de novembre, la production a connu un nouveau coup d’arrêt après plusieurs tests positifs. En décembre, c’est une blessure à la jambe d’Henry Cavill qui a provoqué une halte de quelques semaines. Au mois de mars 2021, le tournage de la saison 2 de The Witcher était toujours en cours. Les pronostics les plus optimistes annonçaient une possible mise en ligne pour le mois d’août sur Netflix. Au final, c'est bien ce vendredi 17 décembre que ces nouvelles aventures débarquent sur la plate-forme.

Qui est au casting de la saison 2 ?

Tous ceux qui sont encore en vie à la fin de la saison 1 seront, selon toute logique, de retour à l’écran. Cela comprend bien évidemment Henry Cavill, Anya Chalotra qui incarne la magicienne Yennefer, et Freya Allan dans le rôle de Ciri. Pour le plus grand plaisir de tous, Joey Batey reviendra pousser la chanson sous les traits du compagnon de route de Geralt, Jaskier.

When a humble bard



Wrote a catchy song



You tweeted and asked us



What’s taking so long?





The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January.





"Toss A Coin" single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS — The Witcher (@witchernetflix) January 22, 2020

Dans les rôles secondaires, on retrouvera Lars Mikkelsen dans le rôle du puissant magicien Stregobor, et MyAnna Buring dans celui de la grande patronne des magiciennes, Tissaia. Il y aura également Tom Canton dans la peau de l’elfe Filavandrel, Lilly Cooper dans le rôle de Murta, Jeremy Crawford dans celui du chasseur de dragon Yarpen Zigrin, et bien d’autres.

Parmi les nouvelles recrues, on peut citer l’acteur Kristoker Hivju, qui incarnait le personnage de Tormund dans Game of Thrones, dans le rôle de Nivellen, un homme maudit issu d’une famille d’aristocrate dont l’apparence est comparée à celle d’un ours.

Les fans de l’excellente série Killing Eve auront le plaisir de retrouver Kim Bodnia dans le rôle de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv.

Breaking news from the Continent: Kim Bodnia (Killing Eve, The Bridge) has been cast as Vesemir in the second season of The Witcher! pic.twitter.com/wTxnj40AQw — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 28, 2020

Il y a quelques jours, sept autres comédiens ont rejoint le casting (que vous pouvez découvrir ICI). Des personnages qui seront au cœur des intrigues de cette saison 2 qui s’annonce palpitante.

A quoi s’attendre dans la saison 2 ?

Un synopsis a été dévoilé, donc on peut commencer par ça : «Convaincu de la mort de Yennefer lors de la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la demeure de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons luttent pour le pouvoir, Geralt tente de protéger la jeune fille d’une menace encore plus grande : les mystérieux pouvoirs qui sommeillent en elle».

Aussi, Henry Cavill portera un nouveau costume (info capitale, bien sûr!).

Selon la showrunneuse Lauren S. Hissrich, cette saison 2 – qui sera basée sur le roman Blood of Elves, ainsi que des parties non-exploitées de The Last Wish et The Sword of Destiny – sera plus linéaire que la précédente. Ce qui fait figure de bonne nouvelle. «Désormais, nos personnages - Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalorta), et Ciri (Freya Allan) - se sont trouvés. Donc dans la saison 2, nous verrons tous nos personnages exister dans la même chronologie. Cela nous permettra de jouer avec le temps de manière légèrement différente. Nous pouvons faire des flashbacks, nous pouvons faire des flash-forwards, nous arrivons à intégrer le temps d'une manière complètement différente, tel que nous ne pouvions pas le faire dans la saison 1 », a-t-elle expliqué au site américain The Wrap.

Elle a également partagé son enthousiasme concernant l’introduction de nouveaux sorceleurs. «Mes ajouts préférés pour la saison 2 sont probablement les nouveaux sorceleurs. Dans la saison 1, nous avons fait globalement la connaissance de Geralt, et il est notre meilleur exemple de sorceleur. Et puis il y en a eu un autre, Remus, que nous rencontrons dans l'épisode 3, mais qui meurt rapidement. On avait donc envie de ramener Geralt à ses racines et d'apprendre en quelque sorte d'où il venait et quelle était son histoire, et quel était son sens de la famille», précise-t-elle.

Dans la saison 2, Geralt va également aider Ciri à maîtriser ses mystérieux pouvoirs. La princesse apprendra également à se battre auprès des sorceleurs.

En ce qui concerne Yennefer, qui s’est évaporée après la Bataille de Sodden, on peut confirmer qu’elle est bel et bien en vie. Mais, selon Lauren S. Hissrich, elle va se retrouver dans une position délicate au début de la saison 2. «Elle a pris d’énormes risques à la fin de la saison 1 avec cette débauche de magie, et cela n’a pas été une bonne chose pour elle », lance la showrunneuse. Dans les photos publiées de la saison 2, Yennefer apparaît le visage tuméfié, et des menottes aux mains.

She used her full might,



and the battlefield burned.



Then she vanished from sight,



But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS — The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2020

La saison 2 promet d’explorer plus en profondeur les motivations de l’empire de Nilfgaard au moment où il décide de semer la mort à Cintra dans la saison 1. La géographie de la série va s’étendre, et permettre de mieux cerner la mythologie, l’histoire, la culture, et les enjeux politiques sur le territoire.

«Nous avons estimé devoir désigner un ‘vilain’ dans la saison 1, mais nous espérons avoir ajouté assez de couches aux personnages de Cahir et Fringilla pour que les téléspectateurs se disent : ‘Attendez, ils ne sont pas si dérangés qu’ils en ont l’air’. (…) Peut-être n’est-on pas allé assez loin dans la saison 1 pour montrer le point de vue du peuple de Nilfgaard, mais je peux vous assurez que ce sera le cas dans la saison 2», précise Lauren S. Hissrich sur Reddit.