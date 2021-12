Le Seigneur des Anneaux fête ses 20 ans avec un clip de rap

Déjà 20 ans que la trilogie du Seigneur des anneaux a inondé les écrans de cinéma du monde entier. Un anniversaire qui se fête avec la sortie d’un clip de rap tout droit sorti de la Comté…

Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Viggo Mortensen et d'autres stars de la saga ont choisi le Late Show with Stephen Colbert pour cette célébration pas comme les autres.

Entourés du présentateur américain, du musicien Jon Batiste, de l'actrice Anna Kendrick et des rappeurs Method Man et Killer Mike, les héros ont interprété un morceau intitulé #1 trilly (la trilogie numéro 1) dans lequel ils se moquent avec humour d’autres trilogies connues du cinéma. La vidéo, délirante, montre qu'on sait ne pas se prendre au sérieux en Terre du Milieu.

20 years later, and ‘The Lord of The Rings’ is still the greatest trilogy ever! @StephenAtHome, @JonBatiste and some very special guests recorded a rap song to celebrate 20 years of this iconic movie! #LSSC pic.twitter.com/P3wWM4Z5Q4

