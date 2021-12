Chris Noth (Mr Big) accusé de viol : les actrices de Sex and the City brisent le silence

L'acteur américain Chris Noth, célèbre pour son rôle de «Mr. Big» dans la série «Sex and the City», est accusé de viol et d’agressions sexuelles. Les actrices de la série - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis - se sont exprimées sur l’affaire dans un communiqué commun publié sur les réseaux sociaux ce lundi 20 décembre.

«Nous sommes profondément attristées d'entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons», ont-elles déclaré.

Capture Instagram

Les deux femmes qui accusent Chris Noth, qui est marié à Tara Wilson depuis 2012, se sont exprimées dans un article publié le 16 décembre dernier par The Hollywood Reporter. Elles ont expliqué que la publicité autour de «And Just Like That», la suite de Sex and The City diffusée sur la chaîne HBO (et sur Salto en France), avait «réveillé des souvenirs douloureux», est-il écrit dans le magazine.

L'une d'elles dit avoir été violée par Noth en 2004 dans l'appartement de l'acteur à West Hollywood, alors qu'elle venait lui rendre un livre prêté lorsqu'ils s'étaient croisés au bord de la piscine de l'immeuble.



Elle était âgée de 22 ans à l'époque et, selon son récit corroboré par plusieurs témoignages, avait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des points de suture après le viol. Selon le magazine Deadline, la police de Los Angeles avait ouvert une enquête après ce viol présumé.

L'autre femme qui accuse le comédien dit s'être rendue à un rendez-vous avec lui à New York en 2015. Il l'aurait ensuite invitée à son appartement, où elle affirme avoir été agressée.

«Les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées voici des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses», a de son côté réagi dans un communiqué l'acteur de 67 ans. «Les relations étaient consensuelles», insiste-t-il. «Non veut toujours dire non - c'est une limite que je n'ai pas franchie», clame-t-il.

Depuis ces accusations, Chris Noth est devenu persona non grata à Hollywood. La production de la série «The Equalizer», diffusée sur CBS, a mis un terme à leur collaboration et l’agence artistique A3 Artists Agency, a résilié son contrat.