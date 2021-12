Le Flambeau : Jonathan Cohen apparait sur la première image de la suite de La Flamme dévoilée par Canal+

Canal+ a dévoilé dimanche une première photo de la saison 2 de La Flamme, sur laquelle apparaît Jonathan Cohen.

Intitulée Le Flambeau : les aventuriers de Chupacabra, ce programme attendu en 2022 parodiera les émissions d'aventure à la Koh-Lanta.

Le tournage de cette saison 2 a commencé au mois de septembre 2021 au Mexique. Les téléspectateurs y retrouveront les anciennes prétendantes, incarnées notamment par Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, et Doria Tillier, mais aussi de nouveaux personnages joués par Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, Camille Chamoux, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Laura Felpin, Thomas Scimeca, Gérard Darmon ou encore Sébastien Chassagne.

Dans l’hilarante saison 1, parodie du Bachelor intitulée La Flamme et visionnée par plus de 12 millions de spectateurs, Jonathan Cohen incarnait Marc, un pilote idiot à la recherche de l’amour qui devait choisir son âme sœur parmi une brochette de prétendantes, toutes plus allumées les unes que les autres.