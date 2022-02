Nope : la bande-annonce énigmatique du nouveau film de Jordan Peele

Réalisé dans le plus grand secret, le prochain film de Jordan Peele «Nope» a dévoilé une première bande-annonce énigmatique lors du Super Bowl. Et les premières images dévoilées sont très encourageantes.

On y découvre Daniel Kaluuya dans la peau d’un dresseur de chevaux travaillant pour une société dirigée par le personnage incarné par Keke Palmer, la seule gérée par des noirs à Hollywood. Et par la descendante du cavalier qui montait le cheval de Muybridge. Mais une menace venue du ciel, et qui attire inexorablement le regard des principaux protagonistes qui apparaissent dans la bande-annonce, vient semer le chaos dans la région.

Après les succès de Get Out et Us, Jordan Peele revient avec Nope, un film mêlant le fantastique et la science-fiction où une force extra-terrestre semble s’inviter dans un scénario autour duquel le mystère continue de planer. Sa sortie en salles est prévue pour le 3 août prochain en France.

Au casting, les spectateurs retrouveront Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea, et Michael Woncott. Jordan Peele a également fait appel au cinéaste Hoyte van Hoytema – collaborateur réputé de Christopher Nolan – pour gérer les prises de vue.