Cinéma : les 3 films d'action à voir pendant les vacances de février

«Blacklight» avec Liam Neeson, le film catastrophe «Moonfall» de Roland Emmerich, «Uncharted», adaptation du jeu vidéo éponyme avec l’acteur Tom Holland...Voici 3 longs-métrages bourrés d'action à voir pendant les vacances de février pour en prendre plein la vue.

«Moonfall», de Roland Emmerich

Trois ans après «Midway», épopée historique, Roland Emmerich, grand spécialiste du film catastrophe de science-fiction, revient à son genre de prédilection avec «Moonfall», porté par Halle Berry et Patrick Wilson. Dans cette superproduction, la Lune, propulsée par une mystérieuse force, se précipite sur la Terre et menace d’anéantir toute vie sur notre planète. Pour tenter de sauver l’humanité, Jo Fowler (Halle Berry), ancienne astronaute devenue directrice adjointe de la NASA, décide de faire équipe avec l’astronaute Brian Harper (Patrick Wilson), qui fait face à beaucoup de problèmes après une mission ratée, et K.C. Houseman, scientifique discrédité à l’esprit brillant campé par John Bradley («Game of Thrones»).

Doté d’un casting à l'avenant, ce long-métrage offre une intrigue bien construite mettant en scène la peur liée à l’intelligence artificielle. Mais nous n'en dévoileront pas plus à ce sujet. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que deux heures durant, les scènes d’action à la tension plus que palpable, et autres séquences de destructions apocalyptiques bardées d’effets visuels dantesques s’enchaînent et nous collent au fauteuil. Non dépourvu d’humour, «Moonfall», use à merveille de ses 140 millions de dollars de budget, soit environ 125 millions d'euros : il offre des sensations fortes, fait réfléchir le spectateur, tout en parvenant à l’émouvoir.

«Moonfall», Roland Emmerich (2h), actuellement au cinéma.

«Blacklight», de Mark Williams

Toujours prêt à en découdre, Liam Neeson fait son retour sur grand écran avec «Blacklight», un thriller palpitant réalisé par Mark Williams, qui avait déjà dirigé l’acteur dans «The Good Criminal» (2020). Dans ce film d’action attendu, la star de Taken se glisse dans la peau de Travis Block, un agent fédéral impliqué dans un programme secret du gouvernement. Son rôle ? Protéger les agents du FBI sans discuter les ordres de Gabriel Robinson (Aidan Quinn, «Sans identité»). Mais lorsque le héros découvre l’existence dans ses propres rangs d’une terrible machination mettant en danger la vie de civils innocents, il va tout mettre en œuvre pour faire éclater la vérité. Pour ce faire, Liam Neeson ne va pas hésiter à retourner ses méthodes contre les personnes pour lesquelles il travaillait, surtout si pour le faire taire on ose s’en prendre à sa petite-fille.

Et on sait que lorsqu’il s’agit de voler au secours de sa famille, il est prêt à tout. A l’orée de ses 70 ans, Liam Neeson ne court plus aussi vite qu’avant et semble moins vif - certains personnages du film ne se gênent pas de lui dire d'ailleurs - mais il manie toujours très bien les armes et l’art du combat à mains nues. Au menu durant près de 2 heures : de la bagarre donc, mais aussi des courses poursuites intenses en voitures de sport, camions poubelles… et des grosses explosions inattendues. En résumé, tous les ingrédients du film d'action sont réunis et «Blacklight» ne décevra pas les amateurs du genre. Côté casting, on retrouve également Taylor John Smith («Assiégés»), Emmy Raver-Lampman («Umbrella Academy»), Claire Van Der Boom («Hawaï 5-0»), ou encore Yael Stone («Orange is the new black»).

«Blacklight», Mark Williams (1h45), au cinéma le 23 février.

«Uncharted», de Ruben Fleischer

Que la chasse au trésor commence. Adaptation de la série de jeux Playstation de Naughty Dog, «Uncharted», film d’aventure et d’action réalisé par Ruben Fleischer («Bienvenue à Zombieland»), met en vedette Tom Holland. Le jeune acteur britannique incarne un intrépide aventurier-explorateur répondant au nom de Nathan Drake, qui parcours le monde à la recherche du «plus grand trésor du monde», alias la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Il est épaulé dans ses aventures par son complice et mentor, Victor ‘Sully’ Sullivan, interprété par Mark Wahlberg, et croisera notamment la route de Chloe Frazer.

Dans le film, dont la sortie marque la concrétisation d'un projet vieux de 12 ans, cette aventurière de choc au fort caractère qui, dans la saga vidéoludique, entre en scène dans Uncharted 2 : Among Thieves (2009) et reviendra dans les épisodes 3 et 4, est campé par l’actrice Sophia Ali. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls à se lancer sur les traces d’El Dorado, la légendaire Cité d’or. Le duo fera face à Moncada (Antonio Banderas), persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. En chemin, les deux compères vont également tenter de réunir des indices qui pourraient les mener au frère de Nathan.

«Uncharted», Ruben Fleischer (2h), au cinéma le 16 février.